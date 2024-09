Notebook MSI a 200€ in meno: promozione speciale solo su Amazon

Stai cercando un pc portatile che sia efficiente ed economico allo stesso tempo? Allora abbiamo quello che fa per te! Si tratta del Notebook MSI Modern da 14 pollici, oggi disponibile su Amazon a soli 399 euro con uno sconto bomba del 33%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 200 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, una promozione del genere è davvero unica!

Notebook MSI Modern da 14 pollici: tutte le specifiche tecniche

Il Notebook MSI Modern da 14 pollici è dotato dell’ultimo processore Intel Core di 12a generazione che offre prestazioni più elevate in multi-tasking e intrattenimento.

Si caratterizza per un touchpad ingrandito con una scocca che consente l’apertura fino a 180° e Flip-n-Share che ti consente di condividere lo schermo con un clic per uno spazio di lavoro più produttivo. Inoltre la corsa dei tasti ottimizzata di 1.5 mm rende l’esperienza di digitazione più ergonomica, mentre con la tastiera retroilluminata di dimensioni standard puoi lavorare anche di notte o in ambienti bui.

La connettività non è da meno in quanto questo modello è dotato ci tutte le porte di cui hai bisogno, con USB-A, USB-C, Micro SD e HDMI. Questo ti permette anche di collegare e caricarica tutti i tuoi dispositivi contemporaneamente.

Un’altra caratteristica di spicco è sicuramente il suo audio ad alta risoluzione che ha la capacità di supportare un campionamento fino a 24 bit / 192 kHz, sia in studio che dal vivo.

