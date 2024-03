Notebook MSI Katana: qualità SPAVENTOSA con un prezzo AL RIBASSO

Un notebook dalle alte prestazioni che riesca a fare praticamente ogni cosa? Ce l’abbiamo, ed è il Notebook MSI Katana, oggi disponibile su Amazon con un importante sconto grazie alle Offerte di Primavera. Con questo dispositivo riesce ad adattarsi praticamente a tutte le esigenze di cui avrete bisogno e lo potrete acquistare con uno sconto del 25% che abbassa il prezzo a 1199,00€. Se vi sembra troppo, date subito un’occhiata alle sue caratteristiche: vi ricrederete!

Notebook MSI Katana su Amazon: il prezzo di oggi è assolutamente da sfruttare

Il cuore pulsante di questo notebook di MSI è il processore Intel Core i7 di 13a generazione, grazie al quale non avrai praticamente più alcun limite. L’architettura core è ibrida migliorata, con 6 core Performance e 6 core Efficient, che ti consentiranno di lavorare in multitasking e di giocare praticamente a ogni gioco. Monta la NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU, estremamente veloce e ideata non solo per i giocatori ma anche per chi crea contenuti video.

L’alimentazione NVIDIA Ada Lovelace lavora insieme all’intelligenza artificiale, fornendo prestazioni e grafica ulteriormente migliorata. Il display è fantastico ed estremamente fluido grazie alla frequenza di aggiornamento del display di livello IPS a 144 Hz, che ti consente di non perdere neanche un dettaglio di ciò che stai guardando.

Infine, il produttore ti assicura fino a due anni di garanzia per ogni guasto o malfunzionamento. Acquista subito il notebook MSI Katana su Amazon: solo per oggi potrai trovarlo con un prezzo al ribasso grazie alle offerte di primavera, potendo usufruire di uno sconto del 25% che fa scendere la cifra finale a 1199,00€.

