Notebook MSI Prestige in offerta ad un prezzo WOW su Amazon

Quando ci spostiamo in mobilità, sia che siamo lavoratori o studenti, è necessario avere a disposizione un notebook portatile efficiente in grado di adempiere a tutte le nostre attività. È proprio a questo che ha recentemente pensato Amazon, proponendoci il notebook MSI Prestigerebbero in offerta all’assurdo prezzo di 1399 euro, con uno sconto di ben 300 euro rispetto al prezzo originariamente suggerito da MSI.

Un notebook per ogni attività

Questo portatile si presenta innanzitutto con un design compatto, che garantisce un’estrema portabilità e ti permette dunque di viaggiare senza tanti pensieri e preoccupazioni. Uno dei punti principali di forza di questo notebook MSI risiede sicuramente nel suo processore Intel Core i7 13700H di tredicesima generazione, che ti garantisce una efficienza lavorativa senza precedenti. Che tu debba fare video editing o che tu debba ricorrere ad altre tipologie di software molto pesanti (come ad esempio quelli per la progettazione 3D), questo notebook sarà perfettamente in grado di assolvere ad ogni compito senza il benché minimo tentennamento.

Altro punto di forza di questo notebook MSI è il display True Pixel Mini LED, con diagonale da 16 pollici, che permette di restituirti immagini davvero strabilianti e mozzafiato, corredato anche dai 1000 nit di luminosità, che permettono di enfatizzare i bianchi e renderli molto più luminosi rispetto ai notebook del passato, così come i neri più profondi.

Ottimo anche il modulo Wi-Fi 6E, che ti permette di avere un’ottima connessione ad internet, un elemento essenziale per le tue esigenze soprattutto lavorative, in modo tale da non avere nessuna interruzione di sorta. Arriviamo infine a una delle caratteristiche salienti di questo promettente portatile, ovvero il suo sistema di raffreddamento. Con questo notebook MSI ha infatti introdotto il Dynamic Cooler Boost, che permette di massimizzare la dissipazione sia della CPU che della GPU, ottenendo in questo caso risultati mai visti prima, e soprattutto permettendo di mantenere un rumore di fondo quasi impercettibile rispetto ad altri sistemi di raffreddamento.

Insomma, che sia per lavoro o per puro piacere personale, questo notebook è davvero perfetto: ti consigliamo di acquistarlo il prima possibile in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, prima che le scorte finiscano.

