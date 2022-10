Notebook Predator Triton ad un PREZZO OTTIMO

Le Offerte Esclusive Prime di Amazon non si fermano, ed ora vi vogliamo mostrare un notebook. Si tratta del Predator Triton 300, un pc portatile adatto davvero ad ogni situazione, e che adesso è possibile acquistare al prezzo di 999,00€.

Questo pc portatile è adatto ad ogni vostra esigenza, sia che dobbiate studiare, lavorare, oppure anche giocare. Grazie infatti alla scheda video Nvidia 3060 da 6 GB e al processore I7-11370H montati su questo notebook Predator Triton, non ci sarà titolo che non potrete giocare o provare.

Non avrete inoltre né problemi di spazio di archiviazione, visto i 512 GB disponibili sull’SSD, né di batteria, vista l’autonomia di 8 ore in pieno utilizzo che non vi lascerà mai “a piedi”. Le ventole ed i bocchettoni per l’aria poi vi permetteranno di evitare il surriscaldamento, in modo che potrete giocare per diverse ore senza nemmeno accorgervene o dover prendere pause.

Giocare poi su questo notebook Predator Triton sarà mozzafiato visto il display ips da ben 14 pollici e grazie al refresh rate di 144 Hz, permettendovi di godere di qualunque paesaggio, cinematic, scena di azione o naturale vorrete. Davvero un’offerta alla quale è difficile rinunciare, soprattutto se si è in cerca di un notebook performante ed a buon prezzo.

