Notebook SGIN: ecco il prezzo STRACCIATO di Amazon

Quando ci ritroviamo fuori casa abbiamo spesso la necessità di avere sempre a portata di mano un notebook sufficientemente potente per continuare senza problemi il nostro flusso di lavoro o di studio, senza dover scendere a particolari compromessi in termini di qualità e prestazioni. Alla luce di questo Amazon ha deciso di proporti il notebook SGIN in offerta all’eccezionale prezzo di soli 229 euro, con un assurdo sconto pari al 74% del prezzo di listino originariamente suggerito dalla stessa compagnia produttrice.

Notebook SGIN: massima potenza al minimo prezzo

Il vero cuore pulsante nonché motore di tutto è senz’ombra di dubbio rappresentato dal potentissimo processore Intel Celeron N4020C, che assieme alla RAM DDR4 da 4 GB garantisce delle prestazioni senza eguali, in grado di far girare senza problemi qualsiasi software di cui necessiti per esigenze lavorative. Molto apprezzata anche la memoria d’archiviazione pari a 128 GB, che si rivela più che sufficiente ad ospitare tutte le foto e video che desideri, senza la preoccupazione di terminare da un momento all’altro lo spazio disponibile.

Il display di questo notebook è senz’altro il suo fiore all’occhiello, grazie alla sua diagonale da ben 15.6 pollici e la risoluzione Full HD, che ti permette di godere anche del più piccolo dettaglio. Dettaglio non indifferente e che merita sicuramente una menzione è la presenza del sistema operativo Windows 11 già preinstallato e pronto sin da subito all’uso, che ti permette il massimo della compatibilità con i migliori software professionali attualmente disponibili sul mercato.

Il notebook poi è davvero molto leggero, grazie ai suoi 1.63 kg di peso che ti permettono di trasportarlo ovunque e senza problemi, magari all’interno del tuo zainetto o della tua valigetta.

Insomma, ad un prezzo stracciato del genere (solitamente indicato per uno smartphone o dispositivi simili) hai la possibilità di portarti a casa un vero e proprio notebook portatile, perfetto per ogni tua esigenza lavorativa o di svago personale: ecco uno dei tantissimi motivi per cui ti suggeriamo fortemente di acquistare questo notebook SGIN in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta chiaramente di un’offerta a tempo le unità disponibili potrebbero terminare improvvisamente da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.