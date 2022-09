Nothing ear (1), auricolari di classe a prezzo medio: l'occasione del venerdì è su Amazon

Le Nothing ear (1) sono tra i migliori auricolari wireless disponibili sul mercato. Top di gamma dotati di mille funzioni e tecnologie incredibili, come per esempio Clear Voice e il driver dinamico da 11.6 mm e la spaziosa camera d’aria, che offrono prestazioni avanzate per bassi, medi e alti, ora su Amazon li compri con appena 74 euro, e le spedizioni sono rapide e gratis. Ti basta solo scegliere quale colore preferisci tra bianco e nero, ed è fatta. Risparmi 25,00€ (-25%).

Nothing ear (1), auricolari di classe

Con un peso di soli 4.7 g, ogni auricolare offre un comfort elevato con prese d’aria che alleviano la pressione, design ergonomico e tre punte in silicone liquido per una vestibilità personalizzata. Questi auricolari Bluetooth consentono una vera e propria trasparenza ambientale: puoi parlare perfettamente con gli altri mentre indossi Nothing ear (1), e ascoltare musica mentre ti alleni o cammini, rimanendo connesso al mondo intorno a te. La tecnologia Clear Voice e tre microfoni ad alta definizione assicurano che la tua voce suoni naturale.

Mentre parli, algoritmi avanzati fanno riferimento a un milione di combinazioni di voce e suoni (compreso il vento fino a 40 km/h) per isolare e amplificare la tua voce e ottenere una precisione incredibile. Ascolta le telefonate o la tua musica come si deve, e non preoccuparti della pioggia. Il loro grado di protezione IPX4 significa che sono a prova di schizzi d’acqua e sudore, così al prossimo acquazzone potrai proseguire tranquillamente con quello che stai facendo.

Per il resto, i device presentano un design particolare trasparente per evidenziare e celebrare la manifattura sottostante, con il look minimalista del bianco originale o quello metropolitano del nero. Dulcis in fundo, la custodia compatta ed elegante che si carica in modalità wireless e ricarica i tuoi auricolari velocemente: con soli 10 minuti nella custodia si ottengono fino a 1,2 ore di ascolto. Gli auricolari impiegano 1,5 ore per caricarsi completamente con il cavo di ricarica USB-C incluso, mentre per caricare la custodia, sono necessari 52 minuti per caricare completamente la custodia. Non lasciartele scappare a questo prezzo vantaggioso di 74 euro. Parliamo di un marchio top come Sony venduto a un prezzo vantaggiosissimo. Il tutto con le spedizioni gratuite e veloci di Amazon.

