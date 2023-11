Nothing Ear (2), a un prezzo così BASSO non puoi IGNORARLE (Amazon)

Gli auricolari Nothing Ear (2) offrono un’esperienza audio eccezionale con la loro tecnologia di cancellazione attiva del rumore (ANC), che ti permette di immergerti nella musica senza distrazioni esterne. Con un potente driver personalizzato da 11,6 mm, questi auricolari offrono un suono ricco e dettagliato, permettendoti di apprezzare ogni nota e ogni sfumatura musicale. Oggi questi gioiellini puoi farli tuoi su Amazon a soli 109€ grazie allo sconto del 16%. Le spedizioni sono gratis via Prime.

Certificazione Hi-Res Audio per un suono di alta qualità

Nothing Ear (2) è dotato di certificazione Hi-Res Audio, garantendo una riproduzione sonora fedele e di alta qualità. Sia che tu stia ascoltando la tua musica preferita o guardando un film, potrai goderti ogni dettaglio sonoro con una nitidezza incredibile.

Con la funzione di doppia connessione, gli auricolari Nothing Ear (2) ti permettono di connetterti simultaneamente a due dispositivi, come il tuo smartphone e il tuo computer. Questo ti consente di passare facilmente da una fonte audio all’altra senza dover riconfigurare ogni volta la connessione.

Gli auricolari presentano un design elegante e minimalista, con un corpo bianco lucido che si adatta perfettamente a ogni stile. Inoltre, grazie alla loro forma ergonomica e ai gommini auricolari di diverse misure incluse nella confezione, potrai indossarli comodamente per ore senza affaticamento.

Con una singola carica, inoltre, offrono fino a 5,7 ore di riproduzione continua, che può essere estesa fino a 34 ore utilizzando il case di ricarica incluso. Inoltre, la ricarica rapida ti permette di ottenere 1,5 ore di riproduzione con soli 10 minuti di ricarica.

Grazie alla connettività Bluetooth 5.2, gli auricolari Nothing Ear (2) garantiscono una connessione stabile e affidabile con il tuo dispositivo. Non perdere l’opportunità di vivere un’esperienza sonora straordinaria con gli auricolari Nothing Ear (2) – il futuro del suono wireless. Le spedizioni sono gratuite.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.