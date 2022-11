Nothing Ear (Stick), gli auricolari stilosi e di qualità disponibili all'acquisto su Amazon

Parli di Nothing ear e subito ti viene in mente la nomea di qualità che questo brand ormai si porta dietro da anni nel settore tech. Fino a quando non hai la possibilità di provarlo e ne ha conferma. Come nel caso di questi nuovi auricolari Nothing Ear (Stick) che sono tra i migliori wireless disponibili sul mercato. Top di gamma dotati di mille funzioni e tecnologie incredibili, come per esempio Clear Voice, il driver dinamico da 12.6 mm e la spaziosa camera d’aria, che offrono prestazioni avanzate per bassi, medi e alti, sono ora finalmente disponibili su Amazon a 119 euro, con le spedizioni sono rapide e gratis.

Nothing Ear (Stick), top di gamma di classe

Con un peso di soli 4.4 g, ogni auricolare offre un comfort elevato con prese d’aria che alleviano la pressione, design ergonomico e tre punte in silicone liquido per una vestibilità personalizzata. Ideali per l’ascolto, per il gioco e per lo streaming, sono realizzati per essere indossati nell’arco di tutta la giornata. Questi auricolari Bluetooth consentono poi una vera e propria trasparenza ambientale: puoi parlare perfettamente con gli altri mentre indossi Nothing Ear (Stick), e ascoltare musica mentre ti alleni o cammini, rimanendo connesso al mondo intorno a te.

La tecnologia Clear Voice e i tre microfoni ad alta definizione assicurano che la tua voce suoni naturale, lavorando insieme ad algoritmi intelligenti che analizzano oltre un milione di suoni, per chiamate a prova di vento e di folla. Anche la connettività è ottimizzata per garantire la massima stabilità e consentirti quindi di connetterti facilmente a qualsiasi dispositivo Android con Fast Pair. Passa automaticamente alla modalità a bassa latenza quando giochi su Phone (1). Per una corrispondenza incredibilmente precisa tra grafica e suono.

Gli auricolari sono poi il top anche in ambito “durata”, nel senso che ti garantiscono fino a 7 ore di ascolto e quasi due ore di utilizzo con soli 10 minuti di ricarica. E ancora, fino a 12 ore di chiamate alimentati da un’esclusiva custodia ergonomica così compatta a “trasportabile” che scivola nelle tue tasche, e fino a 3 ore con gli auricolari. Insomma, se vuoi assicurarti una delle coppie di auricolari top del momento non devi fare altro che andare su Amazon e farli tuoi a soli 119 euro, con le spedizioni rapide e gratis garantite dai servizi Prime.

