Nothing Phone (1), lo smartphone "puro istinto" per la prima volta in sconto

Phone (1), il primo smartphone e il cuore dell’ecosistema Nothing connesso e aperto, è disponibile n super sconto su Amazon. Si tratta del taglio da 8GB/256GB colore nero disponibile a 477 euro anziché 529,99€. Ma fate in fretta, perché vista la richiesta, rischiate di restare a bocca asciutta. Dotato dell’innovativa interfaccia Glyph, di una doppia fotocamera da 50 MP, del raffinato sistema operativo Nothing OS, di un display OLED a 120 Hz e di un chipset. Qualcomm Snapdragon 778G+, Nothing Phone (1) offre velocità e un’esperienza fluida.

Nothing Phone (1), design unico

Nothing Phone (1) presenta un design che va oltre la superficie, con un retro trasparente e un design unico composto da oltre 400 componenti. Il telaio in alluminio riciclato al 100% lo rende leggero e robusto, mentre oltre il 50% dei componenti in plastica del telefono sono realizzati con materiali bio o riciclati post-consumo, una percentuale che non ha eguali nel settore. Il vetro Gorilla Glass 5 su due lati garantisce la robustezza, mentre i motori di vibrazione avanzati rendono le risposte al tatto altamente sensibili. Le cornici simmetriche e il telaio in alluminio aggiungono eleganza, leggerezza e durata.

L’interfaccia Glyph rappresenta un nuovo modo di comunicare che aiuta a ridurre al minimo il tempo trascorso sullo schermo. Per un’impostazione più silenziosa, la funzione Flip to Glyph attiva notifiche silenziose e solo luminose posizionando il device con l’interfaccia rivolta verso l’alto. Grazie al display OLED da 6,55” e all’HDR10+, poi, i colori più ricchi e contrasti più profondi sono impostati su ogni pagina.

La frequenza di aggiornamento adattiva di 120Hz assicura interazioni irresistibilmente reattive, con una rassicurante efficienza energetica. La doppia fotocamera di Phone (1), a proposito, è dotata di due avanzati sensori da 50 MP, con la fotocamera principale alimentata dalla flagship Sony IMX766. Infine c’è la ricarica sia wireless che inversa. 18 ore di utilizzo ad ogni ricarica e due giorni in stand-by. Raggiunge il 50% di carica in soli 30 minuti. Alimenta prodotti come i Nothing Ear (1) con una ricarica inversa da 5W. La bobina di ricarica Glyph si illumina per indicare che la ricarica inversa è in corso. Una bomba: che aspetti a prenderlo ora su Amazon a 477 euro? Le spedizioni sono gratis gestite da Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.