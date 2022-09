Nothing Phone 1: per la prima volta IN OFFERTA su Amazon

Questo smartphone è stato presentato pochissimo tempo fa. Fin da ancor prima che arrivasse sul mercato, ha riscosso un grande successo. Il motivo principale sicuramente è da attribuire al suo design originale, fuori dagli schemi. Questo dispositivo esteticamente è stato costruito per distinguersi letteralmente dalla massa. Stiamo parlando del Nothing Phone 1 che oggi è finalmente in offerta su Amazon per la prima volta dalla sua uscita, a soli 472,00 €. Correte!

Nothing Phone 1: finalmente è in offerta, tutti lo vogliono!

La scocca e il design di questo dispositivo ricordano molto quelli degli iPhone di qualche anno fa. La differenza è che la scocca posteriore è trasparente e consente di vedere le componenti interne del device. Inoltre, il Nothing Phone 1 all’interno della sua scocca, integra delle strisce LED che si illuminano in diverse occasioni. Per esempio quando si ricarica la batteria, oppure quando arrivano delle chiamate. I giochi di luce che emette sono davvero belli.

Le foto che potete scattare con questo device hanno una gamma dei colori molto fedele a quelli reali. Anche in condizioni di scarsa luminosità, riuscirete a catturare immagini bellissime, con colori molto naturali. Parliamo adesso del software, essendo il Nothing basato su Android 1, abbiamo un interfaccia molto pulita e leggera. Questo rende il dispositivo super veloce e fluido in qualsiasi situazione di utilizzo.

Ecco i motivi principali per la quale questa azienda sta conquistando velocemente il mercato con il suo nuovissimo Nothing Phone 1. È davvero difficile trovare questo dispositivo in offerta, vista l’alta richiesta e il successo che ha riscosso in poco tempo, infatti questa è la prima volta che lo troviamo in sconto sul noto e-commerce. Adesso lo potete acquistare su Amazon a soli 472,00 €, uno sconto del 11% che non ci aspettavamo davvero! Sì, non è un risparmio esagerato, ma vi ripetiamo, è la prima volta che lo potete trovare in offerta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.