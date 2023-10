Nothing Phone (1): prezzo CLAMOROSO su Amazon (329€)

In queste prime ore della Festa delle Offerte Prime c’è un telefono su tutti che cattura l’attenzione: è il Nothing Phone (1), offerto al super prezzo di 329 euro. La promozione è riservata agli abbonati Prime, che possono beneficiare anche della consegna a casa gratuita. Inutile girarci tanto intorno: è uno smartphone diverso da tutti gli altri, uno dei pochi capace ancora di emozionare quando lo si prende in mano o semplicemente lo si guarda. E l’offerta di oggi calza proprio a pennello.

Nothing Phone (1) in super offerta a 329 euro su Amazon

Oltre ai 9.000 led sul retro, Nothing Phone (1) si distingue per la qualità costruttiva, il software veloce e l’ottimo display. Quando lo tieni in mano, il telefono trasmette una sensazione di qualità superiore alla media, da vero top di gamma.

Un altro elemento dove riesce a dare il meglio di sé riguarda la velocità. Merito del processore Snapdragon 778G+ octa core e un software (Nothing OS 1.1) che replica l’esperienza goduriosa di Android in versione stock. Lato aggiornamenti, il telefono riceverà aggiornamenti di sicurezza per quattro anni e arriverà almeno fino ad Android 15.

Due ulteriori punti di forza sono il display OLED da 6,5 pollici con risoluzione FullHD+ e refresh rate a 120 Hz e un’autonomia più che sorprendente, rispetto ai 4.500 mAh dichiarati della batteria. A colpire è soprattutto la bellezza del display, se si tiene conto la fascia di prezzo a cui viene venduto.

Cogli al volo l’offerta di Amazon su Nothing Phone (1) per acquistarlo al super prezzo di 329 euro. Ti ricordiamo che la consegna è gratuita (ordinandolo oggi lo riceverai a casa tua già nella giornata di domani).

