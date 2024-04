Nothing Phone (2) AL MINIMO STORICO su Amazon: prendilo ora a 200€ in meno

Il Nothing Phone (2) è un dispositivo che colpisce in particolar modo per il suo design vistoso e per la sue ottime specifiche tecniche proposte ad un prezzo molto accessibile. Equipaggiato con Snapdragon 8+ Gen 1, questo smartphone offre prestazioni notevoli, supportate da ben 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione, garantendo un’esperienza utente solida e reattiva.

Se stai cercando un dispositivo eccellente al di sotto dei 900-1000€, ti consigliamo vivamente di puntare sul Nothing Phone (2). Oggi è in offerta su Amazon ad un prezzo ancor più interessante: con lo straordinario sconto del 28%, è tuo alla modica cifra di 527,04€. Un bel minimo storico che porta questo notevole smartphone a scendere di prezzo di oltre 200€.

Nothing Phone (2): oggi è davvero da prendere al volo

Uno degli aspetti che colpisce maggiormente del Nothing Phone (2) è indubbiamente il suo design moderno ed audace. Realizzato interamente con materiali riciclati, questo smartphone è stato progettato per essere uno degli smartphone più sostenibili sul mercato con un packaging completamente privo di plastica, offrendo anche una sensazione di solidità e comfort al tatto.

Un occhio particolare vi è anche verso il risparmio energetico. Il luminosissimo display LTPO OLED da 6,7′‘ è in grado di adattare intuitivamente la frequenza di aggiornamento a 120 Hz per preservare l’energia quando non utilizzi il telefono, salvaguardando anche la durata della batteria che, in ogni caso, presenta un’ottima autonomia grazie alla sua capacità di 4.700 mAh.

Nulla da dire, poi, anche sul comparto fotocamera. Il Nothing Phone (2) monta una doppia fotocamera posteriore, entrambe da 50 MP, con il sensore principale Sony IMX890 per scatti ben definiti con dettagli eccellenti. Lo smartphone offre, poi, anche la possibilità di effettuare video in 4k a 60 fps sulla fotocamera posteriore principale e 1080P a 60 fps su quella anteriore.

Acquistalo ora ad un prezzo ultra conveniente. Grazie all’incredibile taglio di prezzo proposto da Amazon lo paghi solo 527,04€. Ma affrettati: la promo scade tra qualche ora.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.