Nothing Phone (2) in offerta a meno di 500€: è un BEST BUY (12/256 GB)

Il Nothing Phone (2) si conferma, sempre di più, uno dei best buy della fascia media del mercato ed è ora acquistabile al prezzo scontato di 495 euro, grazie a questa nuova offerta eBay. La promozione è valida sia per la versione Grey che per la versione White dello smartphone di Nothing che può essere acquistato anche in 3 rate senza interessi completato il pagamento tramite PayPal. Da notare che la versione del Nothing Phone (2) in sconto è quella con 12 GB di RAM e 256 GB, la più equilibrata per quanto riguarda la dotazione di memoria. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box riportato qui di sotto.

Nothing Phone (2): a questo prezzo è da prendere subito

Oltre ad avere uno stile unico, il Nothing Phone (2) è anche uno dei migliori smartphone di fascia media. Tra le specifiche troviamo un display OLED LTPO da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate massimo di 120 Hz.

A gestire il funzionamento del dispositivo c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 che viene affiancato da 12 GB di RAM e 256 GB di storage oltre che da una batteria da 4.700 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 45 W ed alla ricarica wireless da 15 W.

Lo smartphone ha una doppia fotocamera posteriore, con due sensori da 50 Megapixel. Il sistema operativo è Android 14, personalizzato dalla più recente versione di Nothing OS. Lo smartphone è Dual SIM ed ha un sensore di impronte sotto al display.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare il Nothing Phone (2) al prezzo scontato di 495 euro. L’offerta è valida per le colorazioni:

Il pagamento può avvenire anche con PyaPal, scegliendo l’acquisto in 3 rate senza interessi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.