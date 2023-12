Nothing Phone (2): lo smartphone in sconto SHOCK!

Nothing Phone (2) è lo smartphone Android che tutti gli appassionati vorrebbero. Si tratta di un prodotto davvero incredibile visto il prezzo e considerando le prestazioni. Oggi è in super sconto Amazon: non solo con uno sconto del 15%, ma con un ulteriore sconto di 30€ attivabile attraverso il sito. Il prezzo finale? Davvero basso! Oggi puoi averlo a soli 592,63€. Cogli al volo questa occasione!

La migliore alternativa ai brand blasonati: ecco Nothing Phone (2)

Si tratta del secondo smartphone dell’azienda che, già dalla scorsa versione, ha fatto capire che innovare è possibile. Grazie alla piattaforma hardware a bordo di questo device, gli appassionati non solo saranno soddisfatti, ma avranno anche occasione di risparmiare acquistandolo.

A bordo del dispositivo troviamo infatti il processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, ben 12 GB di memoria RAM e 256 GB di memoria interna. Si tratta di una dotazione davvero ottima che permette di annoverare questo tra i top di gamma.

Certo, esistono processori più recenti, ma la scelta di Nothing è forse la più equilibrata che si potesse fare nel 2023. A bordo troviamo ovviamente Android, ma personalizzato grazie all’interfaccia Nothing OS. Non si tratta di una personalizzazione troppo pesante, ma è sicuramente molto piacevole da utilizzare.

Il display è un’unità da 6,7 pollici OLED con risoluzione elevatissima. La batteria è invece da 4700 mAh: non solo garantisce una durata titanica, ma si ricarica in modo rapido in soli 55 minuti.

Non manca un’ottima dotazione anche per il comparto fotografico. A bordo troviamo infatti un sensore anteriore da 32 MP, un sensore posteriore principale da 50 MP oltre che uno ultra-wide sempre da 50 MP. Non mancano accorgimenti software per ottenere ottime immagini con zoom 2x.

Sul retro sono evidenti i led caratteristici di Nothing: possono notificare le chiamate in arrivo, le notifiche e altre chicche impostabili attraverso il software.

Che dire? Nothing Phone (2) è un best buy assoluto. Per averlo, oggi servono solo 529,63€. Il prezzo è così basso grazie allo sconto Amazon del 15% che si unisce a quello del coupon di 30€ disponibile sempre sulla piattaforma ecommerce più amata. Compralo subito!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.