Nothing Phone (2a) Plus: prestazioni e autonomia al miglior prezzo

Il Nothing Phone (2a) Plus si propone come una scelta equilibrata per chi cerca un dispositivo tecnologicamente avanzato senza eccedere nel budget. Disponibile attualmente con un interessante sconto, il prezzo si attesta a 347,83 euro, una riduzione significativa rispetto al listino originale.

Nothing Phone (2a) Plus: il miglior midrange del momento

Al cuore di questo dispositivo troviamo il potente MediaTek Dimensity 7350 Pro, un processore 5G progettato per offrire un incremento del 10% nelle prestazioni rispetto alla generazione precedente. Grazie all’architettura octa-core con frequenze fino a 3 GHz, questo chip si integra perfettamente con i 12 GB di RAM fisica, espandibili virtualmente fino a 20 GB, per garantire un multitasking fluido anche nelle situazioni più impegnative.

Uno degli aspetti più apprezzabili del Nothing Phone (2a) Plus è l’autonomia. La batteria da 5.000 mAh consente un utilizzo continuativo fino a 48 ore, supportata da una ricarica rapida da 50W che permette di ottenere una giornata di autonomia in soli 21 minuti. Inoltre, la batteria è progettata per mantenere oltre il 90% della sua efficienza anche dopo 1.000 cicli di ricarica, garantendo così una lunga durata nel tempo.

Il comparto fotografico non è da meno: una configurazione tripla da 50 MP offre versatilità e qualità. Include un sensore principale, un ultra-grandangolare e una fotocamera frontale ottimizzata per selfie. Le tecnologie Ultra XDR e AI Vivid migliorano le immagini in condizioni di scarsa illuminazione, mentre la registrazione video in 4K a 30 FPS soddisfa le esigenze dei content creator più esigenti.

Il display è un AMOLED flessibile da 6,7 pollici, con risoluzione Full HD+ e una luminosità di picco di 1.300 nits. Il refresh rate adattivo a 120 Hz assicura un’esperienza visiva fluida e reattiva, mentre il Gorilla Glass 5 protegge lo schermo da urti e graffi, offrendo una maggiore resistenza nel tempo.

Dal punto di vista software, il dispositivo utilizza il Nothing OS basato su Android 14, che si distingue per reattività e possibilità di personalizzazione. Una caratteristica unica è l’integrazione nativa con ChatGPT, che consente un’interazione AI direttamente dalla schermata home. Sul fronte della connettività, il dispositivo supporta Dual 5G, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6 e NFC, garantendo una copertura completa delle esigenze moderne.

Con il suo design elegante e un set di funzionalità pensate per un utilizzo quotidiano e professionale, il Nothing Phone (2a) Plus rappresenta una soluzione di qualità a un prezzo competitivo di soli 347,83€.

