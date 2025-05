Nothing Phone (3a): il midrange che devi comprare adesso, costa pochissimo

Scopri il dispositivo che unisce design, prestazioni e prezzo accessibile: il Nothing Phone (3a). Un’opzione interessante per chi cerca un prodotto equilibrato e tecnologicamente avanzato, ora disponibile con uno sconto interessante su Amazon. Oggi costa solo 299,00€, IVA inclusa.

Caratteristiche tecniche di spicco

Il Nothing Phone (3a) si distingue per un comparto fotografico di livello premium. Il sensore principale da 50 MP con stabilizzazione ottica garantisce scatti nitidi anche in condizioni di scarsa luminosità, affiancato da un teleobiettivo sempre da 50 MP per zoom di qualità e una lente ultra-grandangolare da 8 MP ideale per i paesaggi. Non manca una fotocamera frontale da 32 MP, perfetta per selfie dettagliati e videochiamate di alta qualità.

Tra le funzioni più apprezzate spicca l’Essential Key, un pulsante fisico personalizzabile che consente di accedere rapidamente a funzioni come screenshot o registrazioni vocali. L’intelligenza artificiale integrata nel sistema operativo Nothing OS contribuisce a migliorare l’esperienza d’uso, suggerendo azioni contestuali e organizzando i contenuti in modo intuitivo.

Il display AMOLED flessibile da 6,77 pollici in risoluzione Full HD+ è un punto di forza del dispositivo, capace di riprodurre oltre un miliardo di colori con una fluidità garantita dal refresh rate adattivo fino a 120 Hz. Nonostante le alte prestazioni visive, l’autonomia non viene sacrificata: la batteria da 5000 mAh assicura fino a 26 ore di streaming video, 11 ore di gaming intensivo o 45 ore di conversazione telefonica. Inoltre, la ricarica rapida a 50W permette di ottenere un’intera giornata di utilizzo con soli 20 minuti di carica.

Un altro elemento distintivo è il supporto software prolungato: il Nothing Phone (3a) riceverà tre anni di aggiornamenti del sistema operativo e ben sei anni di patch di sicurezza mensili, garantendo così un’esperienza sempre aggiornata e sicura nel tempo.

Oggi Nothing Phone (3a) costa solo 299,00€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

