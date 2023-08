Nothing Phone ad un prezzo STRABILIANTE su Amazon

Oggi ti presentiamo un’offerta proposta da Amazon: stiamo parlando del nuovo Nothing Phone in offerta a soli 369 euro, con un buono sconto di 10 euro rispetto al prezzo di listino originariamente suggerito dalla compagnia produttrice.

Nothing Phone non ha nulla da invidiare

Partiamo innanzitutto da una delle caratteristiche fondamentali di questo Nothing Phone, che presenta in corrispondenza della parte posteriori delle speciali luci completamente personalizzabili, che si illumineranno in maniera diversa in base a chi ti sta chiamando, in base alle tue personali preferenze.

Lo smartphone in questione ricalca molto nel design quello già visto da diversi anni su iPhone, con l’aggiunta della particolarità completamente trasparente per quanto riguarda il lato posteriore. Il telefono è eccellente dal punto di vista del comparto fotografico: parliamo infatti di un sensore della fotocamera da ben 50 megapixel, grazie al quale riuscirai a scattare delle foto davvero suggestive e particolari a qualsiasi soggetto tu voglia, anche in qualsiasi condizione di luce, grazie all’ausilio dell’apertura focale 1/8.

Lo stesso vale per le riprese video, che arrivano all’incredibile risoluzione 4K: grazie al sensore potrai quindi effettuare delle riprese video eccellenti per i tuoi canali social network, da condividere con famigliari e amici. Molto utile in questo caso la funzione Live HDR, con il quale hai la possibilità di modificare in tempo reale le impostazioni di illuminazione delle riprese stesse.

Nulla da dire anche sullo schermo: il Nothing Phone vanta infatti un display OLED da ben 6.55 pollici, grazie al quale potrai guardare comodamente anche le tue serie preferite sulle principali piattaforme di streaming, come Netflix e via dicendo, o giocare ai tuoi titoli mobile preferiti in completa serenità.

Lasciarsi perdere uno smartphone del genere a questo prezzo sarebbe davvero un peccato: è per questo che vi consigliamo di acquistare il prima possibile il Nothing Phone su Amazon a questo indirizzo, dato che l’offerta è limitata a pochissimi giorni e potrebbe anzi scadere da un momento all’altro.

