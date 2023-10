Notifiche al polso con XIAOMI WATCH S1 in offerta

Al giorno d’oggi gli smartwatch sono diventati davvero essenziali all’interno della nostra vita di tutti i giorni, sia per tenere costantemente monitorati i nostri allenamenti (in tutte le loro svariate tipologie) che per permetterci anche di visualizzare in maniera rapida e comoda le notifiche senza dover necessariamente accedere al nostro smartphone. Proprio a tal proposito Amazon ha dunque ben pensato di proporti lo Xiaomi Watch S1 al sensazionale prezzo di soli 122 euro, con ben il 51% di sconto rispetto al prezzo originario di partenza suggerito dalla compagnia produttrice, Xiaomi.

Xiaomi Watch S1: tutto nella tua mano

Tra le caratteristiche salienti alla base di questo dispositivo troviamo senz’ombra di dubbio l’ampissimo display AMOLED con risoluzione HD e diagonale da 1.43 pollici e 60 Hz di frequenza d’aggiornamento.

I materiali di cui è composto questo smartwatch sono davvero affidabili e resistenti: parliamo infatti di un telaio in acciaio inossidabile, accompagnato poi da un cinturino in pelle con cui farai una splendida figura anche quando esci per una serata elegante.

Il vero e proprio punto forte del dispositivo risiede però nella miriade di allenamenti disponibili: hai infatti a disposizione ben 117 modalità diverse di allenamento, per non parlare delle 19 modalità d’allenamento Pro, che vanno a comprendere rispettivamente il basket, tennis, nuoto e tanti altri ancora, in modo da tenerti costantemente in forma ogni giorno che desideri.

Molto apprezzata in tal senso anche il monitoraggio della frequenza cardiaca nel corso delle 24 ore della giornata, un aspetto davvero fondamentale soprattutto nel caso in cui ti alleni e hai necessità di tenere monitorata la frequenza. Oltre a questo lo smartwatch supporta anche i pagamenti contactless con MasterCard, permettendoti di pagare in totale tranquillità semplicemente avvicinandolo al POS dell’esercente commerciale.

Insomma, a poco più di 120 euro hai la possibilità di portarti a casa uno smartwatch dalle prestazioni eccezionali, che potrà diventare il tuo compagno ideale per ogni tua tipologia di allenamento: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti suggeriamo fortemente di acquistare questo Xiaomi Watch S1 in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che l’offerta potrebbe terminare improvvisamente da un momento all’altro, così come le unità al momento disponibili.

