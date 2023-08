Nove CHICCHE tech che ti FACILITANO studio e lavoro: a scuola come in ufficio

Quante volte ci si trova in giro, magari sull’autobus, in treno o per un appuntamento si lavoro, con la necessità di dover prendere appunti, ricaricare lo smartphone o di copiare dei file su un pennino? E solo allora ci accorgiamo di aver dimenticato la pendrive a casa o di non avere a portata di mano una presa dove caricare il telefonino, ammesso di non aver scordato perfino il caricabatteria. Con questi geniali gadget ogni problema è risolto e potete avere sempre con voi quasi un intero ufficio: guardate.

Penna multifunzione

Un fantastico gadget che porterà molta comodità nelle vostre vite, adatto agli uomini, a qualsiasi appassionato di fai da te! La penna multifunzionale soddisfa infatti le esigenze di vita quotidiana / ufficio di chiunque. Una penna per più scopi: è infatti righello, livella, combinazione di cacciaviti piccoli, penna stilo, penna grafica e pennino touch! Un gadget incredibile e super utile che oggi puoi fare tuo con appena 10 euro tutto incluso, anche le spese di spedizione.

Taccuino smart con pendrive e powerbank

L’organizer digitale LEICKE QI è un accessorio molto utile, anche per studenti e insegnanti. Ha quattro diverse funzioni che ti consentono di lavorare sempre in modo ben strutturato e organizzato, e una batteria duratura che ti permette di portarlo sempre con te senza preoccupazioni, a lezione o quando sei in giro.Con questo geniale prodotto puoi semplificarti la vita e avere a portata di mano un taccuino smart con pendrive, ricarica wireless e powerbank.

Penna digitale traduttore vocale e scanner

C’è poco da aggiungere oltre al titolo: questa penna di traduzione con scansione ad alta efficienza. Con la tecnologia di riconoscimento OCR, può scansionare e tradurre in 0,5 secondi e il tasso di riconoscimento è del 99%. Dizionari cinese-inglese e inglese-cinese autorevoli FLTRP integrati, supportano la scansione di diversi tipi di carattere e oggetti diversi.

Auricolari traduttori vocali

Questi geniali auricolari di Timekettle M2 supportano la traduzione online a 2 vie in 40 lingue e 93 accenti. Ma non solo: supportano la riproduzione di musica e telefonate. Il traduttore linguistico M2 è dotato della tecnologia Qualcomm aptX Audio per garantire agli utenti il massimo dalla musica e dalle telefonate.

Scanner portatile a mano

Compatto e leggero, questo scanner ad alta risoluzione per documenti e immagini in formato A4 è geniale. Lo porti sempre con te, come una penna, e quando hai necessità ci scansioni quel che vuoi, da documenti a pagine di libri. Supporta memory card fino a 32G, può archiviare file di grande capacità.

Mini powerbank con cavi integrati

Un powerbank torna sempre utile di questi tempi, e quello in questione ha perfino 2 cavi integrati, così è possibile caricare telefoni USB-C e iPhone contemporaneamente, anche con una porta USB universale per ricaricare un terzo dispositivo. Molto piccolo e molto leggero, le sue dimensioni sono 10,5 x 6,4 x 1,3 cm, peso 102 g, ha una batteria di 5000 mAh di potenza: offre pertanto all’iPhone 8 due ricariche complete, e così via.

Tavoletta grafica con penna

Wacom One è una tavoletta grafica con penna inclusa che oggi è disponibile a 44€ (invece di 79,90€) su Amazon. La sua penna reattiva, ergonomica, sensibile alla pressione ti permette di tracciare schizzi, disegnare, dipingere o ritoccare foto in modo naturale.

Tazza auto-mescolante

Se c’è una cosa a cui noi italiani non possiamo rinunciare mai è una bella tazza di caffè o cioccolato caldo in un momento di relax. E qui torna utile questa geniale tazza auto-mescolante: basta un click su questo link per essere direttamente trasportato sulla pagina dell’offerta. Chiunque ami il caffè o il latte caldo dovrebbe averne almeno una senza preoccuparsi nemmeno delle spese di spedizioni, gratuite e in sicurezza grazie ad Amazon.

Scaldatazza tech intelligente USB

Ovviamente per gustarsi a dovere la bevanda calda di cui sora, ci vuole questo geniale scaldatazza USB, che puoi avere facendo click su questo link. Un gadget davvero utile, buono per ogni occasione, realizzato in vetro temperato impermeabile e materiale ignifugo ABS, senza preoccuparti nemmeno delle spese di spedizioni, gratuite e in sicurezza grazie ad Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.