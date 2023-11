NOVEDAYS, la NUOVA promozione di eBay ti porta una nuova ondata di sconti: risparmi incredibili

eBay lancia la sua nuova promo chiamata NOVADAYS che permette di avere uno sconto fino al 15% su decine di prodotti direttamente nel carrello e dunque, a seconda del caso, risparmi fino e oltre i 100€. La promozione riguarda praticamente tutte le categorie, con una vasta selezione di prodotti che spaziano dagli smartphone ai tablet, agli smartwatch, passando per prodotti moda, auto, videogiochi e console, TV e audio, climatizzatori e purificatori, elettrodomestici e altro ancora. Per sfruttare la promozione basta inserire il codice NOVEDAYS al momento del pagamento per riscattarlo. Il codice sconto scade il 19-nov-2023.

Sconti pazzi su eBay con le offerte della promozione NOVEDAYS

Tra i prodotti in sconto potete trovare un iPad 2021 a 367 euro, o la sempre ambita PlayStation 5 Standard Edition che potreste accaparrarvi all’ottimo prezzo di 429€, giusto per fare un paio di esempi. LMa le occasioni sono davvero tantissime, e proprio perché la vetrina degli sconti eBay è molto vasta, il suggerimento è quello di scorrerla tutta per non perdere l’occasione di farsi sfuggire qualche buon affare. Noi, nel frattempo, vi aiutiamo segnalandovene alcuni tra i migliori: sono tutti con le spese di spedizioni gratis e tra parentesi riportano il prezzo di listino:

NINTENDO SWITCH OLED JOY WHITE GARANZIA ITALIA – SCONTO 15% COUPON “NOVEDAYS a €273,12 (NOVEDAYS);

JOY WHITE GARANZIA ITALIA – SCONTO 15% COUPON “NOVEDAYS (NOVEDAYS); Robot Aspirapolvere Wi-Fi , iRobot Roomba 692, *RICONDIZIONATO*, garanzia 1 anno a €101,15 (NOVEDAYS);

, iRobot Roomba 692, *RICONDIZIONATO*, garanzia 1 anno (NOVEDAYS); Samsung Series 7 Crystal Tv Led Ultra Hd 4K 43″ CU7170 TV 2023 Ue43cu7170uxzt a €331,49 (NOVEDAYS);

Led Ultra Hd 4K 43″ CU7170 TV 2023 Ue43cu7170uxzt (NOVEDAYS); Albero Di Natale 210cm New Tiffany Super Folto 1078 Rami Pino Verde Base a Croce a €76,41 (NOVEDAYS);

210cm New Tiffany Super Folto 1078 Rami Pino Verde Base a Croce (NOVEDAYS); SUPER MARIO BROS.WONDER SU SCHEDA NINTENDO SWITCH UFFICIALE ITALIANO DISPONIBILE a €55,08 (NOVEDAYS);

SU SCHEDA NINTENDO SWITCH UFFICIALE ITALIANO DISPONIBILE (NOVEDAYS); Aspirapolvere Senza Filo Dyson Cyclone V10™ Absolute – Nuovo a €399,00 (NOVEDAYS);

V10™ Absolute – Nuovo (NOVEDAYS); Apple iPhone 15 5G 128GB Nuovo Originale Smartphone NERO black a 784€ (NOVEDAYS).

Informazioni sul buono sconto

Codice coupon: NOVEDAYS

Valore coupon: 15%

Spesa minima: 20€

Sconto massimo per utilizzo: 75€

Utilizzi: 2 per ogni utente

Sconto max totale per utente: 150€

Inizio: 6 novembre 2023 ore 9:00

Fine: 19 novembre 2023 ore 23:59

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.