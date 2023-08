NOW: Serie B e Serie C a 7,99 euro al mese per 6 mesi (offerta flash)

NOW ha lanciato da poco un’offerta flash per il suo Pass Sport, che include tutte le partite della Serie B e Serie C italiane: se attivi il pass entro la mezzanotte di domenica 28 agosto, lo paghi soli 7,99 euro al mese per 6 mesi anziché 14,99 euro al mese.

Di fatto, benefici di 6 mesi di sport NOW al prezzo di 3 mesi. E oltre al campionato cadetto e alla Serie C, puoi goderti la visione di 3 partite di Serie A a ogni turno, le gare di Formula 1 e MotoGP, la UEFA Champions League, il grande tennis e il basket.

NOW: Pass Sport in offerta a 7,99 euro al mese per 6 mesi

Per ottenere il pacchetto Sport di NOW al prezzo speciale di 7,99 euro collegati alla pagina ufficiale del sito nowtv.it, dopodiché fai clic sul link Attiva sei mesi di Sport a 7,99€/mese accanto al conto alla rovescia. Nella nuova pagina che si apre lascia la selezione sul riquadro 6 mesi al prezzo di 3 e clicca sul pulsante Attiva.

Nella nuova schermata viene riepilogata l’offerta, dove viene evidenziato il risparmio pari al 46% per i primi sei mesi. E se sei già cliente NOW in possesso di un Pass Cinema e/o Entertainment, hai diritto alla visione su due dispositivi in contemporanea.

Ti ricordiamo infine che l’offerta è vincolata alla permanenza su NOW di 6 mesi.

La promozione scade alle 23:59 di domenica 28 agosto: cogli al volo l’occasione per risparmiare la metà e avere così 6 mesi del Pass Sport di NOW al prezzo di 3.

