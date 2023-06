NOW: torna l'offerta a 1 euro per il pass Entertainment e Cinema

Per chi è in cerca di grandi emozioni e avventure sullo schermo, torna la grande offerta per NOW TV.

Oggi, se sottoscrivi il Pass Cinema ed Entertainment, pagherai soltanto 1 euro per il primo mese. Un’offerta a dir poco irresistibile per immergerti in un mondo di intrattenimento senza limiti, comodamente fruibile in streaming.

NOW: cosa ti offre il pass Entertainment e Cinema a 1 euro

Il pass Entertainment e Cinema di NOW è decisamente il più ricco per avere a disposizione una quantità di contenuti impressionante. Con oltre 1000 film on demand a tua disposizione, potrai soddisfare ogni tuo desiderio cinematografico. Dai classici intramontabili alle ultime uscite, dai thriller mozzafiato alle commedie più esilaranti, troverai sempre qualcosa di nuovo da scoprire.

Prodotto Caratteristiche Qualità A/V Prezzo mensile NOW Caratteristiche: Fino a 2 dispositivi

Sottotitoli inclusi

Possibilità di download

Prova gratuita 14 giorni Qualità A/V: FullHD Prezzo mensile: da 14,98€ al mese Vedi l'offerta Sky Caratteristiche: Fino a 4 dispositivi (Sky Go)

Sottotitoli inclusi

Possibilità di download

Prova gratuita 30 giorni Qualità A/V: 4K

Full HD Prezzo mensile: da 14,90€ al mese Vedi l'offerta Prime Video Caratteristiche: Fino a 3 dispositivi

Sottotitoli inclusi

Possibilità di download

Prova gratuita 30 giorni Qualità A/V: 4K

FullHD

Dolby Prezzo mensile: da 4,99€ al mese Vedi l'offerta Disney+ Caratteristiche: Fino a 4 dispositivi

Sottotitoli inclusi

Possibilità di download

Funzione GroupWatch Qualità A/V: 4K

FullHD

Dolby Prezzo mensile: da 8,99€ al mese Vedi l'offerta Netflix Caratteristiche: Fino a 4 dispositivi

Sottotitoli inclusi

Possibilità di download Qualità A/V: 4K

FullHD

Dolby Prezzo mensile: da 7,99€ al mese Vedi l'offerta Infinity Caratteristiche: Fino a 2 dispositivi

Sottotitoli inclusi

Possibilità di download

Prova gratuita 7 giorni Qualità A/V: Full HD Prezzo mensile: da 8,99€ al mese Vedi l'offerta Apple TV+ Caratteristiche: Supporta HDR10 e HDR10+

Sottotitoli inclusi

Possibilità di download

Prova gratuita 7 giorni Qualità A/V: 4K

Full HD

Dolby Prezzo mensile: da 6,99€ al mese Vedi l'offerta Paramount+ Caratteristiche: Sottotitoli inclusi

Possibilità di download (max 25 contenuti)

Prova gratuita 7 giorni Qualità A/V: Full HD Prezzo mensile: da 7,99€ Vedi l'offerta

Questo pass è però anche e soprattutto il regno delle serie TV e degli show più acclamati. Avrai accesso a intere stagioni complete delle tue serie preferite, pronte per essere gustate on demand. Le produzioni Sky Original ti regaleranno storie avvincenti e indimenticabili, mentre documentari di natura, scienza, storia e arte ti porteranno alla scoperta di mondi affascinanti. E non dimenticare i programmi dedicati ai più piccoli di casa, che li intratterranno e li lasceranno a bocca aperta.

Il grande vantaggio di NOW è che potrai goderti i contenuti in streaming quando e dove vuoi, su qualsiasi dispositivo tu preferisca: smartphone, tablet, computer o smart TV. Inoltre, avrai la possibilità di utilizzare il servizio su due schermi contemporaneamente, senza perdere neanche un attimo del tuo intrattenimento preferito.

Dopo il primo mese, il Pass Cinema ed Entertainment di NOW TV avrà un costo di soli 14,99 euro al mese, un prezzo ragionevole per tutto l’intrattenimento di qualità che otterrai. Ricorda però che sei libero di disdire in qualsiasi momento, senza alcun impegno, prima della scadenza del periodo promozionale.

Sottoscrivi adesso il Pass Cinema ed Entertainment di NOW TV a 1 euro e preparati a vivere un’esperienza di intrattenimento straordinaria, senza confini né limiti. Non aspettare oltre, unisciti alla grande community di appassionati di cinema e serie TV che hanno scelto NOW TV come loro piattaforma preferita. Il tuo nuovo viaggio nell’intrattenimento sta per cominciare!

