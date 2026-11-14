Numeri di telefono pericolosi, è questa la lista aggiornata

Molte chiamate puntano a far richiamare numerazioni costose oppure a rubare dati personali e bancari. Il copione, come ricordano da anni la Polizia Postale e gli esperti di sicurezza digitale, cambia poco: uno squillo lampo, un messaggio che mette fretta, una promessa di lavoro, un falso avviso della banca. E basta un gesto fatto d’istinto per cadere nella trappola.

Tra i numeri da trattare con più cautela restano gli 892 e 893. Sono linee speciali a tariffazione maggiorata e possono costare caro se si richiama senza prima controllare. Spesso le segnalazioni parlano di SMS esca o di telefonate con frasi vaghe ma studiate per allarmare: “comunicazione urgente”, “pratica personale da completare”, “richiamare appena possibile”. Il senso è sempre lo stesso: spingere chi riceve il messaggio a comporre subito il numero.

La raccomandazione della Polizia Postale, ribadita nelle campagne contro le frodi, è semplice: non richiamare numeri sconosciuti, soprattutto quando c’è di mezzo una presunta urgenza impossibile da verificare. Il rischio non è solo perdere credito telefonico. In alcune varianti, infatti, l’utente viene tenuto in linea con messaggi registrati o con operatori che allungano la conversazione. Pochi minuti, e il costo sale.

Prefissi internazionali più segnalati: dal Wangiri ai falsi operatori bancari

Accanto alle numerazioni italiane, continuano a circolare diversi prefissi internazionali a rischio, spesso legati a schemi già noti come il Wangiri, la truffa dello squillo e riaggancio. Tra quelli più citati dagli utenti ci sono numeri con prefisso +53 Cuba, +216 Tunisia, +218 Libia, +255 Tanzania, +371 Lettonia, +373 Moldavia, +375 Bielorussia, +383 Kosovo e +678 Vanuatu. La chiamata dura uno o due secondi, poi cade. Chi richiama può finire su tratte internazionali molto care.

Uno smartphone segnala una chiamata da numero sconosciuto, simbolo delle truffe telefoniche e del telemarketing aggressivo.

Altri prefissi compaiono più spesso nei tentativi di phishing telefonico o vishing. Numeri con +44 Regno Unito possono arrivare insieme a messaggi su presunti blocchi del conto o premi mai richiesti. Il +62 Indonesia è stato segnalato in conversazioni in cui l’interlocutore si presenta come operatore bancario o tecnico. Con il +91 India, invece, torna spesso lo schema del falso supporto informatico: “Il suo computer è compromesso”, dicono in alcuni casi, per poi chiedere di installare programmi di controllo remoto.

Ci sono anche contatti legati a finte offerte di investimento, lavoro o beneficenza. Il +33 Francia può comparire in messaggi WhatsApp non richiesti su impieghi facili o guadagni finanziari. Il +234 Nigeria resta legato alle versioni aggiornate delle vecchie truffe sui lasciti e alle romance scam. Nelle liste condivise dagli utenti compaiono anche +880 Bangladesh, +27 Sudafrica, +92 Pakistan, +370 Lituania, +381 Serbia e perfino numerazioni riconducibili al +563 Cile. Ma il punto è un altro: il prefisso, da solo, non prova una truffa. A fare la differenza è il comportamento della chiamata.

WhatsApp, SMS e squilli brevi: i segnali ricorrenti delle frodi telefoniche

Il primo campanello d’allarme è lo squillo breve. Arriva spesso in orari strani, magari la sera o durante la pausa pranzo, quando si è più portati a richiamare senza pensarci troppo. Poi ci sono gli SMS con link, i messaggi WhatsApp da numeri esteri e le comunicazioni che imitano banche, corrieri, società energetiche o piattaforme di pagamento. “Clicchi qui per sbloccare il conto”, “C’è un pacco in giacenza”, “Abbiamo rilevato un accesso sospetto”: frasi secche, costruite per sembrare credibili al primo sguardo.

Un altro segnale ricorrente è la fretta. I truffatori fanno pressione: pochi minuti per evitare un addebito, una verifica urgente, una falsa offerta di lavoro da confermare subito. Nei casi di telemarketing aggressivo, invece, le chiamate arrivano una dopo l’altra, anche da numeri diversi. Gli operatori propongono contratti luce, gas, telefonia o trading online. A volte riagganciano appena si chiede il nome della società. E già questo basta per fermarsi.

Cosa fare subito: blocco del numero, segnalazioni e protezione del credito telefonico

Davanti a un numero sospetto, la prima regola è non richiamare. Non bisogna cliccare link, né comunicare codici ricevuti via SMS, credenziali bancarie o dati della carta. Sullo smartphone conviene usare la funzione di blocco del numero e attivare, quando disponibile, i filtri antispam del telefono o del proprio operatore. Per le numerazioni a pagamento, è utile chiedere al gestore il blocco dei servizi premium e delle chiamate verso direttrici internazionali non necessarie.

Se il contatto diventa insistente o c’è un tentativo di frode, si può fare una segnalazione alla Polizia Postale attraverso i canali ufficiali. Meglio conservare screenshot, orari, numeri e messaggi ricevuti. Per il telemarketing indesiderato, resta possibile iscrivere la propria utenza al Registro pubblico delle opposizioni, pur sapendo che le chiamate illegali possono aggirare le regole. La difesa più efficace, alla fine, è anche la più semplice: verificare prima, rispondere dopo. E se qualcosa suona strano, meglio chiudere la chiamata.