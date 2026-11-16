I numeri da 1 a 5 sulla valvola del termosifone hanno un significato diverso da quello che tutti pensiamo: per questo spendiamo troppo in bolletta

Può aiutare a stare meglio in casa e, allo stesso tempo, a tenere più sotto controllo la bolletta del riscaldamento. Spesso basta poco: qualche grado in meno dove non serve, una regolazione più attenta nelle stanze vissute, niente manopole girate al massimo “per fare prima”.

I numeri sulla valvola del termosifone non indicano la potenza del radiatore. E non fanno scaldare più velocemente la stanza. Servono, invece, a scegliere una temperatura da raggiungere. La valvola sente il calore dell’aria vicino al termosifone e regola il passaggio dell’acqua calda. Quando la stanza arriva più o meno al livello impostato, il flusso si riduce.

La corrispondenza più comune è questa, anche se può cambiare un po’ in base al modello: il livello 1 vale circa 12 gradi, il 2 circa 16 gradi, il 3 circa 20 gradi, il 4 circa 24 gradi e il 5 circa 28 gradi. È una guida pratica, non una regola identica per tutti gli impianti. Per questo, nelle case più fredde o con radiatori vecchi, può essere utile tenere un piccolo termometro ambientale, lontano da finestre, correnti d’aria e fonti di calore. Solo così si capisce se il numero scelto corrisponde davvero alla temperatura della stanza.

Valvola sul 5: perché non scalda più in fretta

L’errore più comune è girare la valvola termostatica direttamente sul 5 appena si sente freddo, pensando di scaldare prima casa. Ma non funziona come l’acceleratore di un’auto. Se una stanza è a 16 gradi e si vuole arrivare a 20, nella maggior parte dei casi basta impostare il livello 3. La valvola farà passare acqua calda finché l’ambiente non si avvicinerà alla temperatura richiesta.

Regolare la valvola termostatica del termosifone aiuta a mantenere la temperatura giusta e a ridurre i consumi in casa.

Mettere la manopola sul 5, invece, vuol dire chiedere al radiatore di continuare a scaldare anche oltre i 20 gradi, fino a una soglia molto più alta. Il risultato è chiaro: più calore del necessario, più tempo di funzionamento e consumi che possono salire. “Non scalda prima, scalda più a lungo”, spiegano spesso i tecnici della manutenzione quando intervengono negli appartamenti con impianti centralizzati o autonomi. Il punto è proprio questo: la caldaia non diventa più potente perché la valvola è al massimo, né l’acqua circola più calda per quel motivo.

Soggiorno, camera, stanze vuote: il numero giusto per ogni ambiente

La regolazione dipende da come si usa la stanza. In soggiorno, dove di solito si passa più tempo durante il giorno, una temperatura intorno ai 19-20 gradi è in genere sufficiente: sulla maggior parte delle valvole corrisponde al livello 3. In camera da letto, invece, molti preferiscono un ambiente un po’ più fresco, anche per dormire meglio. In questo caso può bastare una regolazione tra 2 e 3, facendo però attenzione a umidità e condensa, soprattutto vicino alle pareti più fredde.

Nelle stanze poco usate, come corridoi, studi non utilizzati tutti i giorni o camere degli ospiti, si può abbassare la valvola senza spegnere del tutto il riscaldamento per lunghi periodi. Questo vale soprattutto nelle case esposte a nord o con isolamento scarso. Lasciare un minimo di calore aiuta a evitare sbalzi troppo netti e pareti gelide. La regola pratica è semplice: non tutte le stanze hanno bisogno della stessa temperatura, e non tutte alla stessa ora.

Tende, mobili e termostato: gli errori che pesano sui consumi

Anche una valvola termostatica regolata bene può funzionare male se il termosifone è coperto o soffocato. Tende pesanti, copritermosifoni, divani e mobili troppo vicini possono trattenere il calore e falsare la lettura della temperatura. La valvola “sente” caldo vicino al radiatore, mentre il resto della stanza resta più freddo. Oppure il calore non si diffonde bene e il termosifone finisce per lavorare più del necessario.

C’è poi il termostato centrale, spesso dimenticato. Se il termostato ha già spento la caldaia perché la casa ha raggiunto la temperatura impostata, alzare la valvola di un singolo radiatore non riaccende da solo l’impianto. Tutto funziona insieme, non a compartimenti stagni. Per risparmiare davvero servono impostazioni coerenti: temperatura centrale non troppo alta, valvole regolate stanza per stanza e radiatori liberi da ostacoli. Piccoli gesti, certo. Ma ripetuti per tutto l’inverno possono fare la differenza sulla bolletta del riscaldamento.