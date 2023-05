Nuova carta di credito senza conto corrente: questa è GRATIS al 100%

Oggi è possibile richiedere l’emissione di una nuova carta di credito senza aprire un nuovo conto corrente. Le opzioni per accedere ad una carta di questo tipo sono diverse ma trovare una carta gratuita che risponde a questi requisiti è molto difficile in quanto, nella maggior parte dei casi, le banche richiedono il pagamento di un canone mensile e/o di commissioni legate all’utilizzo della carta.

Scegliendo Carta YOU, invece, le cose cambiano: questa carta emessa da Advanzia Bank è completamente gratuita, non presentando costi fissi (il canone è azzerato) e commissioni sull’utilizzo (pagamenti e prelievi sono gratis, anche all’estero). Per richiedere l’emissione della carta in questione è possibile visitare il sito di Carta YOU seguendo il link qui di sotto.

Carta di credito senza conto corrente: con Carta YOU è tutto gratis

Carta YOU è una carta di credito gratuita che non richiede l’apertura di un nuovo conto corrente d’appoggio. Si tratta di uno strumento di pagamento completo che:

prevede l’uso del circuito Mastercard

ha canone zero , senza dover rispettare alcuna condizione

, senza dover rispettare alcuna condizione non ha commissioni su pagamenti e prelievi, anche all’estero

su pagamenti e prelievi, anche all’estero include una polizza viaggi gratuita

permette la rateizzazione delle spese (con l’applicazione di un tasso di interesse)

(con l’applicazione di un tasso di interesse) presenta un plafond “su misura” del cliente e che aumenta nel corso del tempo; la banca fissa un plafond in fase di apertura, sulla base dei requisiti forniti dal cliente; il fido aumenta nel corso del tempo se il cliente paga regolarmente le spese

Le caratteristiche di Carta YOU sono chiare: la carta non prevede costi di alcun tipo e può essere richiesta senza vincoli e senza dover aprire un nuovo conto corrente. Per tutti i dettagli e per richiedere l’emissione della carta è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.