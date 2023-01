Nuova Fire TV Stick: il prezzo di nuovo in calo su Amazon (-38%)

La nuova Fire TV Stick di Amazon è un’ottima soluzione per rendere smart il tuo vecchio televisore senza bisogno di acquistarne uno nuovo. Grazie all’offerta di queste ore disponibile su amazon.it, la paghi 24 euro invece di 39,99 euro. Incluso nella confezione anche il comodo telecomando vocale Alexa per la ricerca e l’avvio della riproduzione di contenuti dalle app disponibili, tra cui Netflix, Prime Video, NOW, DAZN, RaiPlay, Disney+ e tanti altri.

Guarda i film e le tue serie preferite, vivi i grandi eventi sportivi in alta definizione, sperimenta per la prima volta quanto sia semplice parlare letteralmente al tuo televisore e fargli fare tutto ciò che vuoi,

Fire TV Stick: la nuova generazione è il 38% più potente dell’ultima

Streaming più veloce e risoluzione Full HD. In più il telecomando vocale Alexa, con cui è possibile accendere e spegnere la chiavetta o regolare il volume. Tra le app disponibili anche YouTube e Pluto TV, per guardare la televisione gratuitamente, al pari di RaiPlay e Mediaset Play. E se hai l’abbonamento Amazon Prime hai accesso illimitato all’intero catalogo di Prime Video. Tutto questo è Fire TV Stick, semplicemente la migliore chiavetta per rapporto qualità-prezzo mai realizzata da Amazon.

Sei invece alla ricerca della Fire TV Stick che supporta lo streaming 4K? Nessun problema, anche lei la trovi in offerta su Amazon proprio in queste ore. Il modello in questione è la Fire TV Stick 4K Max, in promozione a 39 euro. Affrettati però, per entrambe sono rimasti soltanto gli ultimi pezzi. Metti in carrello ora la nuova Fire TV Stick a 24 euro e goditi finalmente anche tu l’esperienza della smart TV.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.