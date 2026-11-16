La nuova funzionalità di WhatsApp permetterà di vedere le foto private

Ma la nuova funzione delle Recenti mediasuggestioni rischia di mostrare l’ultimo contenuto salvato sul telefono anche quando si tratta di foto private, screenshot sensibili o immagini che sarebbe meglio non far vedere. La novità, segnalata da WABetaInfo e ripresa dal sito olandese WANT, è in arrivo un po’ alla volta: non tutti gli utenti la troveranno subito.

Con la nuova versione di WhatsApp, quando si apre una conversazione può comparire sopra la barra dove si scrive una miniatura dell’ultima foto o dell’ultimo video salvato sul telefono. Il senso è chiaro: fare prima, ridurre i passaggi, permettere di condividere al volo uno screenshot appena fatto o una foto scattata pochi secondi prima.

Secondo le prime segnalazioni, in alcuni casi il contenuto più recente può anche prendere temporaneamente il posto dell’icona della fotocamera nella chat. Non significa che parta da solo, almeno per ora. Però resta lì, visibile, proprio nel punto in cui di solito si scrive un messaggio.

Nello stesso aggiornamento arrivano anche suggerimenti più rapidi per gli sticker. Basta digitare una emoji nella barra di testo e WhatsApp propone adesivi collegati a quel simbolo, evitando di cercarli a mano nel pannello dedicato. Una novità più piccola, ma nella stessa direzione: mettere davanti all’utente ciò che potrebbe voler inviare.

Perché screenshot e immagini sensibili possono comparire nelle chat

Il nodo è la privacy. Da quanto emerge finora, la funzione guarda semplicemente all’ultimo file multimediale salvato sul telefono e lo propone nella chat. Senza fare differenza tra una foto qualsiasi, un documento fotografato, lo screenshot di una conversazione o un’immagine privata.

Uno smartphone mostra in chat una miniatura di media recente: un dettaglio che può esporre contenuti privati a chi è vicino.

Ed è qui che nasce il rischio degli sguardi indiscreti. Se si usa WhatsApp in treno, in ufficio, a scuola o davanti a un familiare, quella miniatura può mostrare per qualche istante qualcosa che non era destinato ad altri. Basta poco: lo schermo inclinato nel modo sbagliato, una persona seduta accanto, una chat aperta di fretta.

Al momento non ci sono indicazioni che l’app controlli il contenuto per capire se sia sensibile. E una scelta del genere, del resto, aprirebbe altri problemi. La logica sembra più semplice: WhatsApp prende il file multimediale più recente e lo rende subito disponibile. Comodo, sì. Ma non sempre opportuno.

Il passaggio dall’anteprima all’editor prima dell’invio

C’è però un punto importante: toccando la miniatura proposta da WhatsApp, il contenuto non viene inviato subito. Prima si apre la schermata di modifica, quella in cui si può rivedere la foto o il video, aggiungere testo, inserire uno sticker, disegnare oppure fermarsi e non mandare nulla.

Questo riduce il rischio di invii per errore. Chi tocca l’immagine senza volerlo, quindi, non spedisce automaticamente il contenuto al destinatario della chat. Serve ancora una conferma, come accade già quando si inviano foto e video dalla galleria o dalla fotocamera interna.

Il problema, però, resta prima dell’invio: la visualizzazione preventiva. La foto può anche non partire mai, ma intanto può essere comparsa sul display per un attimo. E per chi ha screenshot personali, immagini di lavoro o contenuti riservati, quell’attimo può bastare.

Dove disattivare le “Recenti mediasuggestioni” nelle impostazioni

Chi preferisce non vedere questa anteprima può disattivare la funzione dalle impostazioni di WhatsApp. Il percorso indicato nelle segnalazioni è questo: aprire Impostazioni, entrare in Chat e cercare la voce Recenti mediasuggestioni. Da lì si può spegnere il suggerimento automatico dei contenuti multimediali recenti.

La voce potrebbe non comparire subito per tutti, perché il rilascio è graduale e riguarda via via gli utenti Android e iPhone. Se non c’è ancora, è possibile che l’account non sia stato incluso nella prima fase oppure che l’app non sia aggiornata all’ultima versione disponibile sugli store.

Per molti sarà solo una scorciatoia comoda: meno tocchi, più rapidità, condivisione immediata. Per altri, invece, meglio dare subito un’occhiata alle impostazioni appena la funzione compare. Soprattutto se si usa spesso WhatsApp in luoghi pubblici o al lavoro, disattivare le Recenti mediasuggestioni può evitare più di un imbarazzo.