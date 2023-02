Nuova offerta Revolut Pro: ottieni fino all'1% di cashback

Revolut, nota società fintech britannica, ha lanciato una nuova promozione per incentivare l’adesione al suo nuovo servizio di banking digitale. I nuovi clienti che si iscrivono al piano “Pro” potranno beneficiare di un cashback fino all’1% sulle spese effettuate con la carta di debito inclusa. Un’offerta particolarmente vantaggiosa per liberi professionisti, appaltatori e coloro che hanno un’attività secondaria: il piano “Pro” è stato infatti pensato appositamente per le esigenze di questi profili professionali.

La carta di debito Pro offre infatti strumenti semplici e convenienti, oltre che utili per semplificare la gestione delle finanze di coloro che lavorano in determinati settori professionali e che cercano un’alternativa ai classici conti tradizionali con l’obiettivo di ridurre i costi e di semplificare le operazioni bancarie.

Cosa è Revolut Pro?

Revolut Pro è un servizio che ti consente di configurare in modo rapido e semplice un account per gestire la tua attività o attività secondarie, direttamente dall’applicazione. È simile al già noto Revolut Business, ma la differenza è che Pro è accessibile tramite un account Revolut personale esistente, sebbene mantenga il proprio saldo e altre funzionalità separate.

Per aprire un conto Revolut Pro dovrai soddisfare alcuni requisiti:

avere un account personale Revolut

essere un lavoratore autonomo (persona fisica, non società)

utilizzare il conto solamente per scopi commerciali

superare i controlli effettuati dalla piattaforma

Non ci sono costi per aprire o mantenere un conto Revolut Pro, mentre le commissioni dipendono dal tipo di account personale che possiedi. Il costo della carta e del suo invio, invece, sono sempre a prescindere a carico dell’utente.

Come accedere alla promozione cashback

Revolut offre ai propri utenti l’opportunità di ricevere fino all’1% di cashback su tutti gli acquisti effettuati con l’apposita carta di debito. Questa promozione è valida per tutti i nuovi clienti, che potranno beneficiare dell’offerta semplicemente effettuando l’iscrizione gratuita alla piattaforma.

Ti basterà quindi collegarti a questo link e inserire il tuo numero di telefono, su cui riceverai il link unico per eseguire il download dell’app Revolut. Dopodiché, una volta installata, dovrai iscriverti a Revolut e Revolut Pro, aprendo il tuo conto in pochi semplici clic.

L’applicazione Revolut è pensata per offrirti tutto il necessario per il tuo lavoro secondario, gratis: dalla gestione delle entrate e delle uscite, alle spese, fino alle fatture. Tieni il conto bancario della tua libera professione a un tocco di distanza dal tuo conto corrente. Grazie a Revolut Pro potrai anche ricevere pagamenti in pochi secondi, ovunque tu sia tramite codice QR, link di pagamento, fatture personalizzabili e il lettore di carta marchiato Revolut.

Non manca, poi, il cashback. Che si tratti di un acquisto materiale, della prenotazione di un viaggio o della spesa quando lavori da casa, se scegli di effettuare i tuoi pagamenti con la carta di debito Revolut Pro potrai ricevere fino all’1% di cashback sulle spese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.