Nuova offerta Sky: attivala per avere una Nintendo Switch GRATIS

Se sei un fan dei videogiochi e di intrattenimento, preparati a rimanere sbalordito da questa incredibile offerta di Sky.

Ora, per soli 29,90 euro al mese per 18 mesi anziché i tradizionali 44 euro al mese, potrai immergerti in un mondo di intrattenimento eccezionale e ricevere una Nintendo Switch gratuitamente. Scopri come funziona questa straordinaria opportunità.

Sky e Nintendo Switch: Un tandem inaspettato da sogno

L’offerta combinata di Sky TV, Netflix e Sky Cinema è un autentico pacchetto di intrattenimento premium che trasformerà le tue serate in esperienze memorabili. Ecco cosa potrai ottenere:

Sky TV: Grazie a Sky TV, avrai accesso a una vasta gamma di programmi, dagli spettacoli alle serie TV, dai documentari alle notizie, fino alle imperdibili produzioni Sky Original. Non solo serie TV italiane e internazionali, ma anche i titoli più caldi in contemporanea con gli Stati Uniti.

Sky Cinema: Con oltre 200 prime visioni all’anno, potrai immergerti nel meglio del cinema italiano e internazionale. E non dimenticare i nuovi film Sky Original, appositamente creati per offrirti un’esperienza cinematografica straordinaria.

Netflix: Puoi utilizzare il tuo account Netflix esistente o crearne uno nuovo per godere di Netflix su Sky e su tutti i tuoi dispositivi.

Quindi, passiamo al pezzo forte: iscrivendoti al pacchetto Sky TV, Netflix e Sky Cinema a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, riceverai in regalo una Nintendo Switch.

La tua console verrà consegnata direttamente a casa tua entro Natale, rendendola il regalo perfetto per te stesso o per qualcun altro. Ma sii veloce, perché quest’offerta è a tempo limitato e non vorrai perdertela. L’opportunità di unirti a Sky, godere di spettacoli eccezionali e ricevere una Nintendo Switch è a portata di mano.

