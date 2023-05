Nuova promo Domestika: scegli 3 corsi, per te uno sconto del 63%

Vuoi far sbocciare il tuo talento artistico e liberare la tua fantasia? Domestika ha il pacchetto perfetto per te. Con la speciale promozione attiva, puoi accedere a ben tre corsi per soli 29,99 euro, anziché 89,99. Non perdere l’occasione di scegliere tra centinaia di argomenti, dalla fotografia al design, dal marketing alle arti visive e molto altro ancora. L’offerta è a tempo limitato.

Sia che tu sia un professionista affermato o un appassionato alla ricerca di nuove sfide, Domestika ha tutto ciò di cui hai bisogno per far crescere le tue abilità e scoprire le tue passioni. Grazie alla vasta gamma di corsi offerti e agli insegnanti professionisti che condividono la loro esperienza sulla piattaforma, imparerai in modo facile e divertente, seguendo le videolezioni online on-demand quando e dove vuoi.

Domestika conviene: ecco perché

Domestika, tra le più grandi piattaforme di formazione online, ti offre l’opportunità di apprendere in qualsiasi momento della giornata e in base alle tue esigenze, dalle menti più brillanti del settore. La qualità dei corsi offerti da Domestika è eccezionale. I docenti sono esperti del settore, pronti a guidarti passo dopo passo. Avrai anche accesso a diverse risorse aggiuntive, ottime per consolidare quanto appreso durante le videolezioni on-demand.

La community di appassionati e professionisti del settore che avrai l’opportunità di incontrare e con cui collaborare, rende Domestika ancora più speciale. Scambiare idee, suggerimenti e ispirazioni sarà solo il primo passo per crescere insieme e raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi. Scegli tre corsi tra i centinaia presenti nel catalogo Domestika e acquistali al prezzo scontato di soli 29,99 euro: un risparmio del 63% rispetto agli acquisti singoli, ottimo per chi è alle prime armi: arti visive, fotografia, design, marketing, business e molto altro ancora ti aspettano. La promozione è a tempo limitato e sarà attiva ancora per pochi giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.