Nuova rimodulazione da Fastweb: rincaro fino a 5 euro al mese per la rete fissa

Dal prossimo mese di febbraio 2023 si registrerà una nuova rimodulazione per alcuni clienti Fastweb di rete fissa. L’annuncio è arrivato in queste ore. Per gli abbonamenti coinvolti dalla rimodulazione è previsto un rincaro fino a 5 euro al mese rispetto all’attuale canone mensile, senza alcuna modifica del servizio.

Da notare, però, che per i clienti Fastweb coinvolti dalla rimodulazione è prevista la possibilità di esercitare il diritto di recesso, anche passando subito ad altro operatore, senza alcun costo aggiuntivo. In questo modo, sarà possibile evitare la rimodulazione in arrivo. C‘è tempo fino al 15 di marzo 2023 per evitare il rincaro.

Tra le offerte per la connessione Internet a casa da attivare in sostituzione dell’abbonamento Fastweb, segnaliamo Internet Unlimited di Vodafone. L’offerta in questione include la linea telefonica con chiamate illimitate ed una connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH fino a 2,5 Giga oppure fibra mista FTTC fino a 200 Mega. Il costo è di 27,90 euro al mese con uno sconto a 22,90 euro per i già clienti Vodafone di rete mobile. Per tutti i dettagli sull’offerta è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Come evitare la rimodulazione Fastweb passando ad altro operatore

La rimodulazione Fastweb che prevede un aumento compreso tra 0,05 euro e 5 euro al mese (l’aumento effettivo varia in base al cliente e all’offerta attualmente attiva) può essere evitata facilmente. Basta cambiare operatore, scegliendo un nuovo provider con un’offerta più vantaggiosa, ed esercitando il diritto di recesso (è possibile farlo chiamando il Servizio Clienti, recandosi in un negozio Fastweb oppure dall’area clienti MyFastweb).

