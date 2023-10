Nuova VPN a 1,92 euro al mese: è la nuova promo di Private Internet Access

La ricerca di una nuova VPN termina oggi: se siete alla ricerca di un servizio sicuro per accedere a Internet (anche con la possibilità di geolocalizzare la propria posizione in un altro Paese, funzione non disponibile con la VPN di Google e con le VPN gratuite), in questo momento, c’è un’offerta su cui puntare ad occhi chiusi.

Private Internet Access, uno dei servizi VPN di riferimento sul mercato, costa appena 1,92 euro al mese. Lo sconto è ottenibile grazie alla promozione dedicata al piano biennale con 3 mesi gratis extra, per un abbonamento della durata complessiva di 27 mesi. Per accedere all’offerta è sufficiente collegarsi al sito ufficiale di Private Internet Access e seguire una semplice procedura online.

Private Internet Access è la nuova VPN su cui puntare oggi

Con Private Internet Access è possibile ottenere diversi vantaggi. La VPN, infatti, garantisce un accesso sicuro a Internet grazie alla crittografia del traffico dati, al sistema di blocco dei malware e a una politica no log che elimina qualsiasi forma di tracciamento dell’attività online dell’utente.

Da notare, inoltre, che la connessione tramite Private Internet Access avviene senza limiti di banda e senza limiti di traffico dati, per un accesso a Internet davvero completo. Grazie alla possibilità di geolocalizzare la propria posizione in un altro paese (possibile sfruttando un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo), gli utenti che scelgono Private Internet Access possono aggirare la censura online e i blocchi geografici all’accesso a siti web e app.

Con l’offerta in corso, Private Internet Access costa 1,92 euro al mese. L’offerta riguarda il piano biennale con 3 mesi gratis e prevede fatturazione anticipata oltre a una garanzia di rimborso integrale, esercitabile entro 30 giorni dall’attivazione. Tutti i dettagli sulla nuova VPN sono disponibili tramite il link qui di sotto.

