Nuovo Amazon Echo Spot: l'ultimissima sveglia intelligente con Alexa a prezzo mini

Oggi la nuovissima sveglia intelligente con Alexa di Amazon può essere tua ad un prezzo stracciato! Si tratta del Nuovo Amazon Echo Spot, al momento disponibile a soli 59 euro con un mega sconto del 37%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile dell’offerta speciale, hai a disposizione ancora pochissimi giorni!

Nuovo Amazon Echo Spot: modalità di utilizzo e funzionalità

Il Nuovo Amazon Echo Spot è un’elegante sveglia intelligente ideale lanciata da pochissimo sul mercato che vanta una serie di funzionalità di ultima generazione.

Grazie al suo schermo super luminoso potrai guardare l’ora, il meteo, i titoli delle canzoni a colpo d’occhio, oltre a controllare i dispositivi per Casa Intelligente risparmiando in bolletta. Inoltre è dotato di un suono potente con voci nitide e bassi profondi così da poter ascoltare tutto ciò che vuoi sempre al meglio.

Una delle sue caratteristiche di spicco è sicuramente la compatibilità con Alexa: grazie ai tuoi semplici comandi vocali sarà possibile riprodurre musica, podcast e audiolibri dai tuoi servizi di streaming preferiti, come Amazon Music, Apple Music, Spotify e altri. Grazie ad Alexa potrai anche impostare una routine per svegliarti dolcemente con la musica e le luci soffuse, o controllare in un attimo l’ora e i tuoi promemoria.

Tra l’altro, con questo dispositivo la sicurezza è sempre garantita in quanto è stato realizzato con diversi elementi per la protezione e il controllo della privacy, tra cui un apposito pulsante per disattivare i microfoni.

