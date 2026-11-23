Le misure, firmate da Fratelli d’Italia e Forza Italia, seguono strade diverse: una punta sugli interventi chirurgici, una sulle adozioni da canili e gattili, una sugli over 65 con redditi bassi. Ora la parola passa alla commissione Bilancio, che dovrà decidere se farle entrare davvero nella manovra.

La proposta più ampia è di Fratelli d’Italia e riguarda la detrazione fiscale per le spese veterinarie. Oggi si può portare in detrazione il 19% di quanto pagato al veterinario, ma entro il limite massimo di 550 euro e solo per la parte che supera la franchigia di 129,11 euro. Un aiuto che molti proprietari conoscono bene, ma che spesso pesa poco quando davanti ci sono interventi costosi.

L’emendamento punta ad alzare il tetto della spesa detraibile fino a 2mila euro l’anno, ma solo se l’animale da compagnia deve affrontare un intervento chirurgico veterinario. Non sarebbe quindi un sostegno per tutte le cure, ma una misura pensata per i casi più pesanti dal punto di vista economico. Il limite di accesso sarebbe legato al reddito complessivo, che non dovrebbe superare i 30mila euro annui. Conta dunque il reddito dichiarato dal contribuente, non l’Isee.

Secondo la relazione tecnica, la misura costerebbe circa 8 milioni di euro l’anno. Non una cifra enorme dentro una legge di bilancio, ma comunque una somma da coprire. E in commissione Bilancio, come sempre, questo sarà uno dei nodi decisivi.

Bonus per chi adotta animali da canili e gattili

La seconda proposta, anche questa firmata da Fratelli d’Italia, riguarda chi adotta un animale da canili, gattili o strutture simili. In questo caso il beneficio fiscale sarebbe riconosciuto per le spese veterinarie sostenute nei primi tre mesi dall’adozione. È il periodo in cui, spesso, servono controlli, vaccini, analisi e piccoli interventi dopo l’arrivo dell’animale in casa.

Una proprietaria anziana attende dal veterinario con il suo cane, immagine legata alle proposte di bonus per le spese veterinarie.

Anche qui il tetto massimo sarebbe di 2mila euro l’anno, con lo stesso limite di reddito complessivo entro 30mila euro. Cambia però il perimetro dell’aiuto: non solo interventi chirurgici, ma tutte le spese veterinarie ammesse, purché legate ai primi mesi dopo l’adozione. L’obiettivo dichiarato è doppio: sostenere chi si prende cura di un animale abbandonato e spingere le adozioni dalle strutture pubbliche o convenzionate.

Il costo stimato è molto più basso rispetto alla detrazione per gli interventi chirurgici: circa 310mila euro l’anno a regime. Proprio per questo potrebbe essere, tra le tre misure, una delle più semplici da valutare sul fronte delle coperture. Ma il via libera non è automatico.

Contributo fino a 100 euro per gli over 65 con Isee basso

La terza proposta arriva da Forza Italia e funziona in modo diverso. Non una detrazione, ma un contributo per le spese veterinarie destinato ai proprietari di animali con più di 65 anni. L’aiuto potrebbe arrivare fino a 100 euro l’anno, coprendo il 50% delle spese ammesse, senza applicare la franchigia di 129,11 euro prevista oggi dalla detrazione fiscale.

Per ottenere il bonus servirebbero due requisiti: avere più di 65 anni e un Isee inferiore a 16.215 euro. La misura si rivolgerebbe quindi a una platea di anziani con redditi bassi, spesso soli o con pensioni contenute, per i quali un animale d’affezione è anche una presenza quotidiana. “Un sostegno concreto per chi non vuole rinunciare alle cure del proprio animale”, è il senso della proposta illustrata negli ambienti parlamentari azzurri.

Tra le spese ammesse rientrerebbero visite veterinarie, farmaci, esami, analisi e operazioni chirurgiche. L’animale, però, dovrebbe essere registrato nel Sistema di identificazione nazionale degli animali da compagnia o nelle banche dati regionali. Il contributo sarebbe finanziato con un fondo dedicato da 10 milioni di euro l’anno.

Requisiti, costi e passaggio in commissione Bilancio

Le tre proposte non si sovrappongono del tutto e hanno requisiti diversi. Nel primo caso contano il reddito fino a 30mila euro e la presenza di un intervento chirurgico. Nel secondo, l’adozione da canile o gattile e le spese sostenute nei primi tre mesi. Nel terzo, l’età — oltre 65 anni — insieme a un Isee basso. Una mappa non proprio immediata, che la commissione dovrà rendere praticabile evitando incroci, doppioni e passaggi burocratici troppo pesanti.

Il punto vero resta l’iter parlamentare. Gli emendamenti alla manovra 2027 saranno esaminati dalla commissione Bilancio della Camera, chiamata a scegliere quali modifiche siano ammissibili e finanziabili. Solo dopo quel passaggio si capirà se uno o più bonus animali domestici entreranno nella legge di bilancio, oppure resteranno semplici proposte politiche. Per ora, quindi, nessun beneficio è già operativo: i proprietari dovranno aspettare il testo finale approvato dal Parlamento.