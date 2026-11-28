La riforma del Codice della Strada, approvata in bozza dal Consiglio dei ministri il 13 ottobre, prevede infatti che le forze dell’ordine possano verificare quei documenti direttamente nelle banche dati pubbliche. La data potrebbe slittare al 1° aprile 2028, se serviranno almeno 180 giorni dall’entrata in vigore del regolamento attuativo.

La scena è nota: l’agente chiede i documenti, l’automobilista cerca la patente nel portafoglio, apre il vano portaoggetti per il libretto e controlla di avere con sé il certificato della Rca. Con le nuove regole, se la pattuglia potrà verificare subito tutto online, non sarà più necessario mostrare i documenti in formato fisico.

Il cambiamento riguarda l’articolo 180 del Codice della Strada, che oggi obbliga il conducente ad avere a bordo i documenti richiesti. Se non li esibisce, scatta una multa da 42 a 173 euro. E se poi, invitato a presentarsi in un ufficio di polizia, non si presenta senza un motivo valido, la sanzione può salire da 430 a 1.731 euro. Dal 2028, quando il controllo digitale andrà a buon fine, questo passaggio dovrebbe saltare.

Attenzione, però: l’obbligo di essere in regola resta. Chi guida dovrà comunque avere una patente valida, un veicolo regolarmente immatricolato e una copertura assicurativa attiva. Cambia solo il modo in cui lo Stato controlla quei requisiti. Il principio, spiegano fonti tecniche che seguono il dossier, è semplice: se la Pubblica amministrazione ha già il dato, non deve chiederlo di nuovo al cittadino.

Controlli telematici: le banche dati che useranno le forze dell’ordine

Il punto centrale della riforma è la verifica telematica. Durante un controllo su strada, la pattuglia potrà consultare gli archivi nazionali gestiti dalla Motorizzazione civile. In pratica, sul tablet o sul terminale di servizio dovranno comparire in tempo reale le informazioni necessarie.

Controllo stradale: i documenti nel vano portaoggetti mentre l’agente verifica i dati su tablet, come previsto dalle regole dal 2028.

Gli archivi coinvolti sono tre. Il primo è l’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dove risultano dati anagrafici, categorie conseguite e validità delle patenti. Il secondo è l’Archivio nazionale dei veicoli, con informazioni tecniche, immatricolazioni e intestazioni dei mezzi. Il terzo riguarda le coperture assicurative obbligatorie, con il riscontro sulla regolarità della polizza Rca.

Secondo la bozza, la consultazione dovrà essere diretta e immediata. È questo il passaggio che permette di evitare la contestazione per mancata esibizione e, di conseguenza, anche l’invito a presentarsi più tardi in un comando o in un ufficio di polizia. Nei controlli ordinari il meccanismo dovrebbe essere semplice: posto di blocco, verifica della targa, riscontro nei sistemi. Se tutto è in ordine, si riparte.

Perché conviene ancora tenere i documenti a bordo

La fine dell’obbligo non significa che i documenti diventino inutili. La riforma prevede infatti una condizione precisa: l’esonero vale solo se gli agenti riescono ad accedere agli archivi. Se durante un controllo, o dopo un incidente, il collegamento non funziona per problemi di rete, sistemi non disponibili o altri intoppi tecnici, l’obbligo di esibizione può tornare in gioco.

Per questo, almeno all’inizio, tenere in auto una copia dei documenti resterà una scelta prudente. Patente, carta di circolazione e prova della copertura assicurativa possono evitare perdite di tempo, soprattutto nelle zone dove la connessione è instabile o quando la pattuglia non riesce a completare subito la verifica. Può succedere: basta un terminale che non prende la rete.

Un aiuto potrà arrivare anche dal digitale, in particolare tramite app IO, dove alcuni documenti possono essere disponibili sullo smartphone. Ma anche qui serve cautela: batteria scarica, telefono dimenticato, accesso che non va a buon fine. La dematerializzazione alleggerisce gli obblighi, ma non cancella tutti i problemi pratici. Chi viaggia spesso, soprattutto per lavoro, farà bene a tenerne conto.

Noleggio, foglio rosa e targhe estere: tutte le eccezioni alla regola

Non tutte le situazioni rientrano nella nuova regola generale. Per le auto a noleggio a breve termine, il conducente dovrà continuare ad avere a bordo il contratto di locazione con data certa. Il motivo è che non esiste un registro pubblico consultabile dalle autorità capace di ricostruire subito il rapporto tra chi usa il veicolo e il mezzo. Cambia invece la gestione della carta di circolazione per i veicoli a noleggio senza conducente: dal 2028 non sarà più richiesta a bordo, nemmeno in copia autenticata, se i dati saranno presenti negli archivi pubblici.

Novità anche per chi sta prendendo la patente B. L’allievo non dovrà più portare con sé il foglio rosa cartaceo, se l’autorizzazione sarà verificabile nell’anagrafe telematica della Motorizzazione. Dovrà però avere un documento personale di riconoscimento. L’accompagnatore privato seduto accanto, invece, dovrà avere con sé la propria patente, anche in formato digitale tramite app IO. Per gli istruttori di autoscuola resta l’obbligo di esibire l’attestato di qualifica professionale.

Regole specifiche continueranno a valere per i veicoli con targa estera usati da residenti in Italia. Se l’uso supera i 30 giorni nell’anno solare, resta l’obbligo di iscrizione al REVE, il Registro dei veicoli esteri. Una volta registrata la vettura, la ricevuta non dovrà essere tenuta a bordo perché verificabile al PRA, ma la carta di circolazione estera andrà comunque conservata. Dal 2028, inoltre, per questi mezzi servirà una polizza conforme alle norme italiane, stipulata con una compagnia abilitata e verificabile nelle banche dati nazionali.