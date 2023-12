Nuovo conto a zero spese: prelievi e bonifici gratis con Mediolanum

Per aprire un nuovo conto corrente a zero spese è possibile puntare su SelfyConto di Banca Mediolanum. Questo conto corrente, infatti, ha canone zero per il primo anno (poi 3,75 euro al mese), con possibilità di azzeramento a tempo indeterminato, e include la carta di debito con prelievi gratis.

Da notare, inoltre, che il conto prevede anche bonifici gratis. Con appena 1 euro al mese, inoltre, è possibile ottenere la carta di credito, con plafond di 1.500 euro. Si tratta, quindi, di un conto corrente ricco di vantaggi e che consente di eliminare i costi di gestione e utilizzo.

Per aprire SelfyConto di Banca Mediolanum è possibile accedere al sito ufficiale della banca, tramite il link qui di sotto, e seguire una veloce procedura online. C’è anche la possibilità di autenticazione tramite SPID.

Conto a zero spese: con Banca Mediolanum è possibile

SelfyConto di Banca Mediolanum permette ai risparmiatori italiani l’accesso a un conto a zero spese. Questo conto, infatti, si caratterizza per:

canone zero per un anno , invece di 3,75 euro al mese; il canone è sempre azzerato per i clienti Under 30; da notare che per i clienti Over 30 è previsto l’azzeramento del canone fino a fine 2024 attivando un prestito o un mutuo o un prodotto assicurativo di protezione, oppure in caso di patrimonio gestito pari ad almeno 15.000 euro o ancora con 48 operazioni di compravendita titoli

, invece di 3,75 euro al mese; il canone è sempre azzerato per i clienti Under 30; da notare che per i clienti Over 30 è previsto l’azzeramento del canone fino a fine 2024 attivando un prestito o un mutuo o un prodotto assicurativo di protezione, oppure in caso di patrimonio gestito pari ad almeno 15.000 euro o ancora con 48 operazioni di compravendita titoli carta di debito gratuita ; la carta è utilizzabile per prelievi senza commissioni in area euro, senza alcun limite minimo di importo

; la carta è utilizzabile per in area euro, senza alcun limite minimo di importo bonifici gratis da Home Banking

da Home Banking carta di credito al costo di 1 euro al mese, con plafond di 1.500 euro incrementabile

al costo di 1 euro al mese, con plafond di 1.500 euro incrementabile accesso a SelfyCredit Instant, per avere un prestito personale fino a 20.000 euro in tempi rapidi, e a vari prodotti assicurativi della gamma Selfy

Per richiedere l’apertura di SelfyConto di Banca Mediolanum è possibile seguire la procedura online qui di sotto.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.