Nuovo conto corrente online a zero spese: ecco l'offerta giusta del Black Friday

Un conto corrente online a zero spese consente di azzerare i costi per la gestione del proprio denaro e per gli strumenti di pagamento, accedendo anche a strumenti di Home Banking completi ed affidabili. Rispetto alle banche tradizionali, la scelta di un conto corrente online garantisce, quindi, molteplici vantaggi, sia in termini di risparmio economico che per semplicità di gestione.

In questo periodo di Black Friday, in cui è possibile accedere ad offerte di ogni tipo, l’opzione giusta per tutti i risparmiatori in cerca di un conto corrente online che sia davvero completo e vantaggioso arriva da ING che propone Conto Corrente Arancio.

Si tratta di un conto online che garantisce la possibilità di azzerare le spese senza rinunciare ad un servizio completo. Ad arricchire i vantaggi di Conto Corrente Arancio c’è la possibilità di sfruttare un tasso annuo lordo del 2,5% sulle somme vincolate a 12 mesi.

Nuovo conto online: Conto Corrente Arancio è la scelta giusta

Per tutti i nuovi clienti, Conto Corrente Arancio mette a disposizione un conto a zero spese che può essere gestito completamente online. Il conto in questione (nella versione Modulo Zero Vincoli) presenta un canone azzerato per sempre (invece di 2 euro al mese) semplicemente andando ad impostare l’accredito dello stipendio o della pensione sul conto oppure registrando entrate per almeno 1.000 euro al mese.

Con Conto Corrente Arancio è possibile accedere ad un conto con:

carta di debito inclusa e utilizzabile per pagamenti anche tramite Google Pay e Apple Pay e per il prelievo senza commissioni in area Euro

e utilizzabile per pagamenti anche tramite Google Pay e Apple Pay e per il in area Euro bonifici SEPA senza commission i (fino a 50.000 euro)

i (fino a 50.000 euro) 1 modulo assegni all’anno

possibilità di richiedere la Carta di Credito Mastercard Gold con plafond di 1.500 euro e canone mensile di 2 euro che può essere azzerato spendendo almeno 500 euro oppure attivando un piano Pagoflex che consente di rateizzare le spese sostenute fino a 12 mesi

A completare i vantaggi di Conto Corrente Arancio c’è la possibilità di ottenere un tasso lordo annuo del 2,5% per tutte le somme vincolate per 12 mesi. Si tratta di un ottimo sistema per incrementare senza rischi il valore della propria liquidità (il deposito è garantito dal Fondo di Tutela dei Depositi fino a 100.000 euro) contrastando gli effetti dell’inflazione.

Per richiedere l’apertura del Conto Corrente Arancio, sfruttando tutti i vantaggi dell’ottimo conto corrente online di ING, è possibile seguire la procedura accessibile tramite il sito dell’istituto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.