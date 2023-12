Nuovo conto corrente online: canone zero e interessi al 4% con Credem

Aprire un nuovo conto corrente diventa più conveniente grazie a Credem. La banca, vero e proprio punto di riferimento del mercato italiano, propone ora il nuovo Conto Credem Link. Si tratta di un conto corrente a canone zero che garantisce l’accesso a diversi vantaggi.

Con il conto corrente in questione, infatti, è possibile sfruttare un tasso di interesse del 4% per 12 mesi, grazie al Conto Deposito Più disponibile gratuitamente, oltre al supporto garantito da un team di consulenti, disponibili sia da remoto che in filiale.

Al conto, inoltre, è abbinata la carta di debito Credemcard, con canone zero per un anno (poi 1,5 euro al mese) e prelievi gratuiti dagli ATM Credem. La carta è utilizzabile anche con vari wallet digitali, come Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay.

Per aprire il nuovo conto è sufficiente visitare il sito di Credem e seguire una semplice procedura online.

Conto Credem Link a canone zero: è la scelta giusta di oggi

Credem Link è il conto online giusto da richiedere oggi. Tra le caratteristiche, come detto in precedenza, troviamo il canone zero, senza alcun requisito da rispettare. Al conto è abbinata la carta di debito Credemcard, per pagamenti sia online che in negozio (anche con wallet digitali).

Tramite la piattaforma online di Credem, inoltre, è possibile gestire il conto in modo completo e senza limitazioni e costi aggiuntivi. Abbinato a Credem Link c’è anche il Conto Deposito Più che garantisce interessi al 4% per un anno, senza alcun costo aggiuntivo. L’istituto, inoltre, offre supporto diretto con il suo team di consulenti, sia online che in filiale.

Aprire Credem Link è semplicissimo. La procedura è interamente online. Basta collegarsi al sito ufficiale della banca e seguire tutti i passaggi richiesti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.