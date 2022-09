Nuovo Dyson Purifier Humidify+Cool Formaldehyde è disponibile in Italia

Dyson che è disponibile sul mercato italiano il purificatore umidificatore ventilatore Dyson Purifier Humidify+Cool Formaldehyde, tecnologia volta a fronteggiare non solo il problema dell’inquinamento indoor, ma anche quello della secchezza dell’aria causato dall’utilizzo dell’aria condizionata, dall’abbassarsi delle temperature e dall’utilizzo dei sistemi di riscaldamento.

Dyson Purifier Humidify+Cool Formaldehyde

Il prodotto va a completare la range dei prodotti Dyson per il trattamento dell’aria, anche questo include infatti le ultime innovazioni tecnologiche Dyson – il sensore Dyson per la formaldeide allo stato solido e il sistema di filtrazione HEPA H13 completamente sigillato. Queste innovazioni sono combinate con la funzionalità di umidificazione igienica, funzionalità molto importante in quanto senza un sufficiente trattamento dell’acqua possono essere emesse nell’aria goccioline di acqua inquinata.

Nello specifico, il prodotto sfrutta la tecnologia UV-C e i fili d’argento nell’evaporatore per inibire la crescita dei batteri, distruggendo il 99,9% dei batteri in acqua.

Gli ingegneri Dyson hanno realizzato un tubo PTFE altamente riflettente attraverso il quale la luce UV-C viene riflessa per tutta la sua lunghezza, facendo sì che i batteri siano esposti ai raggi UV-C più volte e vengano quindi distrutti. All’interno dell’evaporatore, la presenza di fili d’argento intrecciati è funzionale, in quanto questi forniscono proprietà biostatiche per inibire la crescita dei batteri. L’acqua viene fatta poi evaporare in un flusso d’aria purificata grazie al sistema di filtrazione Dyson a 360 gradi, che cattura il virus H1N1 e il 99,95% delle particelle di dimensione fino a 0,1 micron come allergeni, batteri, pollini e spore di muffa.