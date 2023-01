Nuovo Echo Dot 5: in sconto con un bundle IMPERDIBILE

Se hai sempre desiderato avere in casa Amazon Alexa questo è il momento di agire. Il nuovissimo Echo Dot di 5a generazione è in promozione su Amazon e non solo, lo puoi acquistare in un bundle che ti mette a portata di mano anche una smart plug bomba.

Con un bello sconto del 31% risparmi circa una trentina di euro e ti porti a casa questa combo con appena 64,99€. Cosa stai aspettando? Completa l’acquisto ora.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Nuovo Echo Dot + smart plug: insieme la tua casa diventa smart

Disponibile in colorazione bianca, questo kit è una svolta se hai sempre desiderato avere una casa smart. Infatti Amazon Alexa ti permette di ottenere questo e ben altro, dopotutto viene definita come un assistente virtuale perché ti aiuta in tutte le sfaccettature della tua vita.

Prima di svelarti cosa potrai fare, ti spiego brevemente cosa sia una Smart plug. Questa presa ti permette di rendere immediatamente compatibile con il sistema un prodotto a tua scelta. Immagina di avere un prodotto non smart: in un secondo questo lo converte e risolvi ogni tuo problema.

Semplicissimi da combinare, puoi anche aggiungerne altre in un secondo momento.

Amazon Alexa, invece, non si supera. Grazie alla potenza di Echo Dot la hai a portata di voce in una tua stanza a scelta, Non ti preoccupare perchè la cassa integrata è di una forza suprema, ma se vuoi potrai ampliare la sua potenza collegandola con cavo o in Bluetooth ad altoparlanti e così via.

Che dirti, imposta sveglie, ascolta musica, chiedi informazioni e tantissimo altro ancora.

Non aspettare un secondo in più e porta a casa il tuo bundle con Echo Dot di 5a generazione e una smart Plug su Amazon a soli 64,99€ grazie alla promozione in corso.

