Nuovo Echo Dot di 5a generazione a metà del prezzo su Amazon

L’Echo Dot di quinta generazione sembra quasi fisicamente identico al modello di quarta generazione. È una sfera alta 3,5 pollici disponibile in azzurro o bianco. La sfera è divisa in diagonale, con la metà superiore e anteriore ricoperta di tessuto a griglia e la metà inferiore e posteriore rilegate in plastica opaca. Acquistalo ora su Amazon a soli 34,99€ invece di 59,99€.

Quattro pulsanti in gomma (azione, disattivazione microfono e volume su e giù) sporgono dal tessuto lungo la parte superiore della sfera. Un anello luminoso corre attorno alla base piatta; si illumina di blu quando interagisci con Alexa e metterà a fuoco un punto particolarmente luminoso per indicare la direzione da cui ha registrato il comando vocale.

Amazon ha aggiornato il driver dell’altoparlante interno. È leggermente più grande rispetto al driver da 1,6 pollici dell’Echo Dot di quarta generazione. Nonostante la membrana più grande, l’altoparlante più recente è più leggero. Poiché questo non è un altoparlante portatile ed è progettato per essere fisso, la riduzione del peso non fa molta differenza nell’uso quotidiano.

I nuovi sensori di movimento nell’Echo Dot portano a ulteriori modi di interagire con l’altoparlante oltre a usare la tua voce e i pochi pulsanti fisici in alto. Ora puoi toccare leggermente la parte superiore dell’altoparlante per riprodurre o mettere in pausa i brani, terminare le chiamate, interrompere i timer che squillano o posticipare le sveglie.

Amazon ha anche aggiunto il supporto della rete mesh Eero in modo che Echo Dot possa fungere da nodo per la tua rete Eero se ne usi uno. Amazon afferma che il nodo consente fino a 600mq quadrati di copertura, con velocità fino a 100 Mbps per un massimo di 10 dispositivi alla volta. Echo Dot supporta anche Bluetooth e Wi-Fi 802.11ac dual-band e può funzionare con la rete condivisa di Amazon Sidewalk (sebbene si consiglia di non abilitarlo durante l’installazione a causa di problemi di privacy e sicurezza). Approfitta ora dello sconto del 42% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

