Nuovo Echo Show 5 + lampadina smart Philips a soli 66 euro: prosegue Festa offerte Prime!

Una combo che è l’emblema della smart home dentro la quale sempre più di noi stiamo vivendo, ma anche della Festa delle offerte Prime in pieno svolgimento. Infatti, parliamo di una promozione che include Nuovo Echo Show 5 (3ª generazione) di colore Azzurro + Philips Hue White Lampadina LED Smart (E27) compatibile con Alexa, entrambi tuoi a soli 66,99 euro! Un’offerta che non puoi proprio lasciarti sfuggire per rendere la tua casa sempre più smart e a passo coi tempi!

Nuovo Echo Show 5 + Philips Hue White Lampadina LED Smart (E27)

Questo bundle include è formato da 1 di Nuovo Echo Show 5 (3ª generazione) e 1 di Philips Hue White Lampadina LED Smart (E27). Imposta sveglie, timer, playlist; controlla facilmente il calendario o il meteo, usando solo la tua voce. Ascolta la tua musica o i tuoi podcast preferiti, guarda le serie TV che ami e molto altro su Amazon Music, Spotify, Prime Video o altri servizi. La qualità è ottima grazie a bassi ancora più profondi dei precedenti Echo dot.

Puoi controllare comodamente i dispositivi della tua smart home, tra cui proprio la lampadina protagonista di questo bundle a firma Philips, controllabile con la voce o con un dispositivo intelligente. Grazie alla videocamera integrata funge anche da sistema di sicurezza per la casa quando non ci sei. Grazie ad Amazon Photos le tue foto possono scorrere sullo schermo del dispositivo. Se sei abbonat* Prime puoi archiviare illimitate foto nel Cloud. Puoi anche effettuare videochiamate! Per i più preoccupati della privacy, diciamo subito che è dotato un apposito pulsante per disattivare i microfoni e il copri-telecamera integrato.

Rendi la tua casa ancora più smart con questo bundle imperdibile, tuo a soli 66,99 euro con il 16% di sconto!

