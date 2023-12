Nuovo Echo Show 8, puoi fare videochiamate e usarlo come videosorveglianza: ora lo paghi molto MENO

Il Nuovo Echo Show è l’ultimo della serie (3ª gen., modello 2023) vanta uno Schermo touch intelligente HD con audio spaziale, hub per Casa Intelligente e Alexa, color Antracite. Puoi anche controllare casa quando non ci sei, attivando il video e controllando così la stanza dove l’hai messo a distanza col telefono. Molto comodo anche per effettuare videochiamate. Lo sconto è del 15%, così lo paghi solo 144,99 euro. Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, visto che Amazon ha prorogato la restituzione al 31 gennaio 2024.

Nuovo Echo Show 8: le caratteristiche

Echo Show 8 vanta un audio spaziale e uno schermo touch HD da 8″. Le videochiamate sono più nitide grazie alla videocamera da 13 MP e a un audio di alta qualità. La tua casa è più connessa che mai grazie all’hub per Casa Intelligente integrato, così come al WiFi e al Bluetooth. Chiedi ad Alexa di riprodurre i contenuti di Amazon Music, Apple Music o Spotify. Associa e controlla i dispositivi compatibili con Zigbee, Matter e Thread. Puoi guardare film e serie tv direttamente dal dispositivo.

Avvia videochiamate con la voce o utilizza il nuovo widget Contatti principali per chiamare con un tocco i contatti che dispongono dell’App Alexa o di un dispositivo Echo con schermo. Goditi conversazioni video più fluide grazie alla videocamera centrale con inquadratura automatica e alla tecnologia di riduzione del rumore. Amazon Photos trasforma la schermata iniziale in una cornice digitale per i tuoi ricordi migliori che risalteranno in qualsiasi condizione di luce grazie alla regolazione automatica del colore. Utilizza la voce per impostare sveglie e aggiornare liste. Tieni sott’occhio il calendario e i promemoria. Inoltre, grazie ai contenuti adattivi, ti verranno mostrate informazioni utili e pertinenti quando sei vicino/a al dispositivo. Ottima tutela della privacy, grazie all’apposito pulsante per disattivare microfono/videocamera e un copri-telecamera integrato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.