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Da un giorno all’altro, migliaia di server per l’intelligenza artificiale destinati al Sud-Est asiatico si sono fermati nei magazzini. NVIDIA ha ordinato ai propri partner produttivi — tra cui Dell e Supermicro — di bloccare le spedizioni di server IA verso Malesia, Singapore, Thailandia e Indonesia: una mossa che rimescola le carte per l’intera regione e che è direttamente collegata alle nuove restrizioni all’export imposte dagli Stati Uniti. La notizia, riportata dal Financial Times il 26 novembre 2026, arriva in un momento in cui il Sud-Est asiatico stava investendo miliardi per costruire infrastrutture di intelligenza artificiale competitive.

Perché NVIDIA blocca le spedizioni di server IA in questi paesi

Il punto fondamentale è questo: non si tratta di una scelta commerciale di NVIDIA, ma di una risposta obbligata a nuove norme federali americane. Il Bureau of Industry and Security del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha emesso nuovi controlli sulle esportazioni il 16 novembre 2026, introducendo l’obbligo di licenza per l’esportazione di chip avanzati verso Indonesia, Malesia, Singapore, Thailandia e Brasile.

In pratica, significa che chiunque voglia spedire server con GPU di fascia alta — come quelle prodotte da NVIDIA — verso questi paesi deve prima ottenere un’autorizzazione esplicita dal governo americano. Senza licenza, la spedizione non può partire. Ed è esattamente per questo che NVIDIA ha comunicato ai propri partner di sospendere le consegne nell’immediato.

Le nuove regole hanno un obiettivo dichiarato: impedire alle aziende cinesi di aggirare i divieti di vendita esistenti sfruttando provider cloud stranieri come intermediari. L’idea è semplice quanto preoccupante per Washington: un’azienda cinese impossibilitata ad acquistare chip americani direttamente potrebbe noleggiare capacità computazionale da un data center in Malesia o Singapore, ottenendo di fatto lo stesso risultato. Le nuove restrizioni cercano di chiudere questa porta.

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Chi sono i partner coinvolti e cosa devono fare adesso

NVIDIA non vende direttamente la maggior parte dei propri server: li produce attraverso partner come Dell e Supermicro, che assemblano i sistemi e li distribuiscono ai clienti finali. Sono questi partner ad aver ricevuto l’istruzione di bloccare le spedizioni verso i quattro paesi citati.

Per i provider cloud del Sud-Est asiatico, la situazione è concreta e urgente: hanno 90 giorni di tempo per presentare domanda di licenza alle autorità americane. Solo dopo aver ottenuto l’autorizzazione potranno ricevere i server ordinati. Non è chiaro quanto tempo richiederà il processo di approvazione, né quali criteri verranno applicati per concedere o negare la licenza.

Vale la pena sapere che il blocco non riguarda solo i chip NVIDIA già in transito: tocca l’intera catena di fornitura di server IA per questi mercati, con effetti immediati su ordini già confermati e contratti in corso di negoziazione.

Il caso Aolani e i chip B300 sul mercato secondario

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Le conseguenze finanziarie di questa stretta si stanno già materializzando. Un caso emblematico riguarda Aolani, provider cloud con sede a Singapore: le banche hanno sospeso circa 500 milioni di dollari di prestiti destinati a finanziare un accordo pianificato con ByteDance, la società cinese proprietaria di TikTok. Il congelamento dei finanziamenti è direttamente collegato all’incertezza creata dai nuovi controlli sull’export.

C’è poi un effetto secondario che sta emergendo sul mercato dei chip. I rivenditori stanno registrando un numero insolitamente elevato di GPU NVIDIA in vendita, incluse migliaia di chip B300 — tra i più avanzati della gamma attuale — che erano originariamente destinati a data center con clienti cinesi in affitto. Con le nuove restrizioni, questi chip sono rimasti senza una destinazione immediata e stanno confluendo sul mercato secondario.

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Questo eccesso di offerta potrebbe avere effetti sui prezzi delle GPU professionali, almeno nel breve periodo, anche se è difficile prevedere con precisione l’entità dell’impatto.

Cosa cambia per il Sud-Est asiatico e per chi investe in IA

Il Sud-Est asiatico era diventato uno dei fronti più dinamici per gli investimenti in infrastrutture IA. Malesia, Singapore, Thailandia e Indonesia stavano attrezzandosi per ospitare data center capaci di competere a livello globale, attraendo capitali internazionali e stringendo accordi con grandi player tecnologici.

Le nuove restrizioni americane introducono un elemento di incertezza che non era stato previsto. Ecco cosa cambia concretamente per chi opera o investe in questo settore:

I provider cloud devono avviare subito la procedura di richiesta licenza per non perdere ulteriore tempo.

I contratti di fornitura già firmati potrebbero subire ritardi significativi.

I finanziatori e gli investitori stanno rivalutando il rischio associato a progetti infrastrutturali nella regione.

Le aziende che puntavano su questi paesi come hub alternativi alla Cina devono riconsiderare la propria strategia.

Per approfondire il quadro regolatorio, il sito ufficiale del Bureau of Industry and Security pubblica tutte le normative vigenti sull’export di tecnologia avanzata.

Quello che sta succedendo è la dimostrazione di quanto le politiche commerciali americane possano ridisegnare rapidamente le mappe dell’industria tecnologica globale. Chi lavora nel settore IA — dai provider cloud agli integratori di sistemi — deve tenere d’occhio l’evoluzione di queste normative con la stessa attenzione che riserva ai lanci di nuovi chip. Perché, come dimostra questo caso, le regole sull’export possono fermare una spedizione molto più velocemente di quanto un aggiornamento software possa accelerarla.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.