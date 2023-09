NVIDIA SHIELD Android TV Pro, streaming 4K a tutta potenza: a questo prezzo è l'OCCASIONE

L’NVIDIA SHIELD Android TV Pro Streaming Media Player è un dispositivo eccezionale che trasforma la tua esperienza di intrattenimento in casa. Progettato per offrire la massima qualità di streaming e gaming, questo media player è una scelta ideale per gli appassionati di film, sport e gaming. Compralo ora su Amazon a 184€ con lo sconto del 16% e le spedizioni gratuite via Prime.

NVIDIA SHIELD Android TV Pro, lo streaming a tutta potenza

Con il supporto per il 4K HDR, il SHIELD Android TV Pro ti permette di guardare i tuoi film e programmi TV preferiti con una qualità di immagine incredibile. I colori sono vividi, i dettagli sono nitidi e l’esperienza visiva è stupefacente. Questo media player è compatibile con Dolby Vision per una gamma dinamica avanzata e Dolby Atmos per un audio tridimensionale coinvolgente.

Grazie all’intelligenza artificiale (IA), il dispositivo è in grado di migliorare la qualità delle immagini inferiori alla risoluzione 4K. Ciò significa che anche i tuoi vecchi film e video saranno visualizzati con una nitidezza impressionante. Se poi sei un appassionato di gaming, questo dispositivo ti permette di accedere a GeForce NOW, un servizio di cloud gaming che ti consente di giocare a una vasta selezione di giochi su richiesta, anche se non hai una potente console o un PC da gaming.

Puoi controllare il tuo SHIELD Android TV Pro con il tuo assistente vocale Google. Basta dire “Ok Google” e potrai cercare contenuti, controllare la riproduzione e ottenere informazioni con facilità. Questo dispositivo utilizza il sistema operativo Android TV, che offre accesso a un ampio archivio di app, tra cui Netflix, Disney+, YouTube, e molte altre. Puoi personalizzare la tua esperienza di intrattenimento in base alle tue preferenze, ed espandere lo storage interno tramite porte USB o schede microSD per memorizzare più contenuti.

