NVIDIA SHIELD TV, il RE dello streaming è da comprare subito a questo prezzo

NVIDIA SHIELD TV è il top in assoluto quando si parla di riproduttori streaming multimediali. Compatto, discreto e progettato per integrarsi perfettamente nel tuo centro di intrattenimento, insieme ai tuoi cavi, il dispositivo è progettato per gli utenti più esigenti e per diventare il pezzo forte del tuo centro di intrattenimento. Con oltre 5000 app disponibili sul Google Play Store, centinaia di canali e la possibilità perfino di trasformarlo in un PC da gaming, SHIELD TV rappresenta davvero il best buy del settore, soprattutto oggi che viene venduto su Amazon super scontato al prezzo di 124€, ovverosia il 22% in meno rispetto al prezzo di listino.

Design Semplice, potenza straordinaria

Grazie a Dolby Vision HDR e Dolby Atmos, puoi praticamente rendere vivo il tuo home theater per una qualità di immagine ultra vivida e un audio straordinario. Entrambe le tecnologie ti restituiscono infatti immagini e suono avanzati, insieme, combinano due tecnologie che registi, tecnici del suono e coloristi usano per creare esperienze di intrattenimento spettacolari. Con la potenza dell’ultimo processore NVIDIA Tegra X1+, poi, puoi perfino potenziare il video HD in 4K grazie all’intelligenza artificiale. In questo modo avrai video più chiari e nitidi potenziati dalla risoluzione 4K in tempo reale. Il tutto viene gestito attraverso il potente SHIELD Remote, il telecomando attraverso il quale si può fare di tutto e che dispone di mille funzioni: attivazione con movimento, pulsanti retroilluminati, incluso pulsante personalizzabile dall’utente. Comandi vocali, Bluetooth. IR blaster per controllare la TV. Include perfino un localizzatore in caso di smarrimento del telecomando stesso. Il dispositivo supporta anche l’Assistente Vocale di Google: cerca film e serie TV, accedi a comandi di riproduzione di contenuti multimediali, cambia la temperatura, regola le luci e tanto altro ancora.

Ma non è tutto: la NVIDIA SHIELD TV può essere trasformato in un PC da gaming con centinaia di titoli. Con il nuovo abbonamento GeForce NOW RTX 3080, i giocatori PC di tutto il mondo possono trasmettere in streaming fino a una risoluzione 4K con HDR su SHIELD TV, portando i giochi per PC sullo schermo più grande della casa. Connettiti a Steam, Epic Games Store e altri per usare il tuo catalogo, trovare nuovi giochi o dare un’occhiata agli oltre 90 titoli gratuiti inclusi con l’abbonamento a GeForce NOW.

