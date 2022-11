Obiettivo risparmio energetico: 6 IDEE tech per spendere meno sulle bollette

Mentre gli italiani devono far fronte all’aumento dei prezzi dell’energia, i . Termostati intelligenti e altri prodotti per la casa smart permettono di risparmiare in media il 22%-30% sui costi di riscaldamento all’anno. Grazie ad alcuni prodotti, infatti, gli utenti possono avere una notevole riduzione della loro bolletta del riscaldamento, e in media passeranno da 1.560€ a 1.170€ o meno. Considerando gli attuali costi energetici, accessori ed elettrodomestici intelligenti si ripagano da soli entro sei mesi di utilizzo.

Obiettivo risparmio bollette elettriche, ecco i nostri consigli

BTicino, Termostato WiFi intelligente with Netatmo

Con i prezzi sempre più alle stelle è importantissimo imparare a gestire al meglio le risorse in casa, a cominciare proprio dal consumo energetico. E con questo termostato intelligente, tutto diventa più semplice. Questo dispositivo WiFi ti permette di ottimizzare i consumi grazie a un programma di riscaldamento basato sui tuoi bisogni, per evitare inutili sprechi. Tieni sotto controllo i tuoi consumi energetici direttamente dall’app BTicino con controllo manuale, con assistente vocale Alexa, Google Home o Apple HomeKit, o con l’app Home + Control, con cui puoi configurare tutti i dispositivi della gamma “with Netatmo”.

Imetec Eco Rapid, stufa elettrica 2000 W a basso consumo

Questa stufa ti permette di riscaldare in tempi molto brevi una stanza e di mantenere una certa temperatura, senza spendere un capitale, anzi. Il termoconvettore Imetec Eco Rapid raggiunge velocemente la temperatura desiderata, ha quattro livelli di temperatura, da calda a molto calda e grazie alla funzione Eco, permette un risparmio di energia del 40% rispetto all’utilizzo della funzione Ultrarapid, a vantaggio dell’ambiente.

Luci solari al LED auto-ricaricabili (6 pezzi)

Oggi per illuminare l’ingresso di casa, del tuo garage o certi angoli bui del giardino o del balcone, occorre spendere tanti soldi. L’aumento continuo del costo dell’energia elettrica implica così di fare delle scelte a volte drastiche, e a lasciare magari le luci esterne spente per risparmiare. Adesso però non devi fare alcuna rinuncia: devi sapere che con un investimento di soli 43 euro puoi risolvere ogni problema acquistando su Amazon questo set da SEI luci a energia solare al LED auto-caricante. Proprio così: spendi poco oggi per risparmiare tanti soli domani. Ma fai in fretta, l’offerta è limitata.

Kit fotovoltaico con generatore (d’emergenza)

Pannello solare, batteria-generatore, lampadine e cavi: tutto in uno in questo kit fotovoltaico di emergenza. Un pacchetto tutto incluso che ti permette di non rimanere mai al buio anche in caso di maltempo e conseguente interruzione dell’energia elettrica. Perché con questo kit fotovoltaico di emergenza da 84W di ECO-WORTHY, l’elettricità che ti serve te la produci tu. Proprio così: questo generatore ad energia solare ha una capacità di 26000 mAh/84 Wh, ed è in grado di trasformare l’energia accumulata nella batteria con il pannello integrato per poi alimentare la luce LED e alcuni dispositivi elettrici.

Powerbank Solare 26800mAh,VOOE

Questo pannello solare potrebbe assorbire la luce solare e convertirla in elettricità. Tuttavia, si tratta di una funzione aggiuntiva che è solo per le emergenze, quando si è all’aperto ma privo di alimentazione principale. Può prevenire il sovraccarico e il sovraccarico, impedire il collegamento inverso dei poli positivo e negativo e avere protezione da sovratensione e sovracorrente.

Kit fotovoltaico con regolatore di carica e porta USB

Inizia a produrre energia elettrica green sfruttando l’energia solare. Oltre a produrre un’energia pulita per la tua abitazione risparmiando sui costi, potrai anche beneficiare di importanti detrazioni fiscali su acquisto ed installazione. Scegli il pannello solare fotovoltaico più adatto a te, magari per fare esperienza inizia con un prodotto semplice come questo che include tutto quello che ti serve proprio per cominciare a un prezzo piuttosto abbordabile, cioè a dire 56 euro, tutto incluso, anche le spese di spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.