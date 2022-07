Obsbot Me Supporto Smartphone: treppiedi con fotocamera

Obsbot Me è un supporto per smartphone diverso da tutti gli altri. Questo speciale treppiede, infatti, è dotato di fotocamera e intelligenza artificiale per effettuare tutto quel che vuoi in automatico, senza neppure sfiorare il telefono. Praticamente è come avere un regista in miniatura tutto per te. E grazie a un Coupon, lo paghi 30€ in meno su Amazon.

Obsbot Me è geniale. Diversamente da tutti gli altri treppiedi e supporti statici, è dotato di una rete neurale artificiale per seguire in modo stabile il soggetto mentre si muove, e mantenerlo sempre al centro dell’inquadratura.

Per capirci, è una sorta di Center Stage hardware, un gingillo capace di mantenere quello che in gergo si chiama “Auto-Framing.” Grazie alla fotocamera grandangolare integrata e all’intelligenza artificiale, Obsbot Me ruota lo smartphone così che seguirti mentre parli e ti muovi. Il tutto con una estrema fluidità garantita dal gimbal integrato.

Può essere usato in una gran varietà di contesti. Per i vlog o per il filmato delle vacanze, ma anche per effettuare video-conferenze, dirette Instagram e molto altro. Tra l’altro, ha dimensioni molto compatte (68 x 56 x 139 mm) ed entra facilmente in borsa, in tasca o nello zaino. Include anche un’interfaccia standard da 1/4” per montarlo su treppiedi più lunghi.

Per acquistare Obsbot Me costa al prezzo scontato di 119€, ricordati di spuntare la voce Applica coupon 30€ sotto la descrizione di prodotto, prima di infilarlo nel carrello.

