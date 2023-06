OCCASIONE di oggi: Samsung Galaxy A54 quasi regalato su Amazon

Se anche tu stavi aspettando l’occasione migliore sul mercato per uno smartphone con un ottimo rapporto qualità-prezzo, eccola arrivata. Oggi, ti porti a casa questo Samsung Galaxy A54, a soli 419€, invece di 569,90€. Corri immediatamente su Amazon, prima che l’occasione termini.

Questa promo ha davvero mandato in tilt completo il server di Amazon, proprio in queste ultime ore. Oggi, te lo porti a casa con un mega sconto del 26%. Non ti resta che aggiungerlo al carrello, così al checkout lo troverai scontato automaticamente dal sito.

Samsung Galaxy A54 5G, Clear Cover inclusa, Display FHD+ Super AMOLED 6.4”e 256GB di memoria interna espandibile

Questo modello è davvero incredibile, dal colore graphite, perfetto per ogni occasione ed esigenza. Non dovrai far altro che aggiungerlo subito al tuo carrello, perché ne rimangono davvero pochissimi pezzi disponibili.

Questo modello di Samsung, è dotato di un display Super AMOLED FHD+ 6.4’’1 Infinity-O di Galaxy A54 5G, che ti offre una visibilità eccezionale anche all’aperto. Con la frequenza di aggiornamento fino a 120Hz godi dei tuoi contenuti con massima fluidità. Sarà in grado di catturare i tuoi momenti più belli con una fotocamera principale da 50 MP, per foto nitide e cristalline.

Dotato di batteria da 5.000 mAh per avere più tempo da dedicare a streaming, gaming e molto altro ancora. Potrai davvero raggiungere il tuo potenziale e il massimo delle tue prestazioni. Il potente processore Octa-core apre una nuova gamma di possibilità con prestazioni e capacità elevate. Non perdertelo, perché si tratta di un’occasione davvero incredibile.

Questa promo è davvero la migliore del marchio, del giorno su Amazon. Con tanto di mega sconto del 26%. Corri immediatamente su Amazon, prima che termini.

