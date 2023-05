OCCASIONE di oggi: tostapane Philips al prezzo più CONVENIENTE di sempre (26€)

Sei un amante dei toast e ti piace tanto consumarlo al mattino, appena di sei svegliato? Per un buon toast, ci vuole anche un buon tostapane. Ecco, perché devi assolutamente vedere il tostapane di Philips, che oggi te lo puoi portare a casa a soli 26,99€, invece di 34,99€. Corri immediatamente su Amazon, prima che sia troppo tardi.

Toast a go-go con questo tostapane di Philips, potrai finalmente gustarti toast buonissimi direttamente a casa tua. Oggi, lo trovi con il mega sconto del 23%. Corri subito su Amazon a vederlo e aggiungilo al tuo carrello, così al checkout lo troverai scontato automaticamente dal sito.

Tostapane Philips, perfetto per due toast, con 8 impostazioni e scongelamento: oggi in super promo

I toast sono la tua più grande passione? Soprattutto quando torni a casa dopo una lunghissima giornata di lavoro e non hai voglia di cucinare? Beh, allora questo tostapane fa per te, toast ottimi in pochissimo tempo.

Questo modello di Philips, ti regalerà sempre toast super croccanti e anche dorati. Dispone di ben due fessure per poter inserire anche fette spesse o sottili, per ottenere poi risultati perfetti in pochissimo tempo.

Potrai finalmente gustarti toast caldissimi e gustosi in pochi minuti, con ben otto impostazioni da selezionare. Ne farai un utilizzo sicuro, grazie al pulsante di arresto, che interrompe in qualsiasi momento la tostatura. Oltre ad essere anche molto facile da pulire, con vassoio raccoglibriciole rimovibile che può essere svuotato.

Corri immediatamente su Amazon, prima che sia troppo tardi. Non si era mai e mai visto questo tostapane di Philips ad un prezzo piccolo così, in più con mega sconto del 23%. Dal colore bianco e perfetto per ogni tipo di occasione.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.